洛阳农村承包地“三权分置”改革稳步推进
2025.10.27
　　改革是推进乡村全面振兴的重要法宝，事关千家万户切身利益。

　　10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就全面深化农村改革有关工作，回答了记者提问。

　　新形势下深化农村改革，主线仍然是处理好农民与土地的关系。“十四五”期间，洛阳市进一步深化农村改革，推动农村发展活力不断焕发。

　　农村承包地“三权分置”改革稳步推进。顺利完成农村承包地确权登记颁证工作，稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点。深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，发展农业适度规模经营，完善土地承包合同管理制度，做好与不动产统一登记有序衔接。探索推进解决承包地细碎化试点，实施“小田变大田”，在农民自愿前提下，结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题。

　　农村集体产权制度改革不断深化。农村集体“三资”监管持续强化，新型农村集体经济不断壮大，全市农村集体资产达到452.03亿元，有经营收益的村占比达88.98%。积极探索农村产权交易工作，在全省率先建成市县乡村四级农村产权交易体系并相继开展网上交易，获批全国首批农村产权交易整市试点。截至目前，全市农村产权交易市场共挂网9176笔交易，成交5265笔，交易额36.68亿元，平均溢价率达5%。

　　农业经营体系持续完善。大力培育新型农业经营主体，农民合作社、家庭农场、农业社会化服务组织持续增加，建成一批农事综合服务中心、农事综合服务站，基本建立起以家庭承包经营为基础、以集体居间服务为桥梁、以农民联合与合作为纽带、以新型农业经营主体为重点、以社会化服务为支撑、覆盖全产业链的现代农业经营体系。

　　下一步，洛阳市将认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署，进一步深化农村改革，重点围绕巩固和完善农村基本经营制度，管好用好农村资源资产，完善农业社会化服务体系，不断开创乡村全面振兴新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜,即便胃不舒服,也会选择忍一忍。近日网上有消息称,有更简单省事的方法,抽一管血就能知...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移,洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼,宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带,静静诉说着...
