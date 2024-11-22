“片区+组团”！洛阳创新乡村振兴新模式获农业农村部推广

10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就创新实践“片区+组团”推进乡村全面振兴的思路和成效，回答了记者提问。

10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就创新实践“片区+组团”推进乡村全面振兴的思路和成效，回答了记者提问。

“十四五”以来，洛阳市委市政府深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，在实践探索中逐步确立了“片区+组团”推进乡村全面振兴的工作思路，实现特色产业连片发展、基础设施一体推进、公共服务城乡统筹、人居环境分批改善、乡村治理全域提升，加快推进农业农村现代化。

建设规划有序实施

各县区在深度研究“乡村演变规律和村庄布局、基础设施建设和产业布局、城乡融合发展和公共服务布局”等关键问题的基础上，结合县域实际，瞄准2035年基本实现农业农村现代化目标，均编制了乡村全面振兴规划，同时按照“先易后难、有序竞争、梯次发展、总体提升”原则扎实推进片区和组团建设。目前，全市规划片区53个、组团283个，孟津中部果蔬花乡、汝阳中部烟薯轮作等片区，新安千年樱红、嵩县环陆浑湖西岸农旅康融合等组团建设已初见成效。

特色产业连片发展

按照工业化理念、产业化思维、集群化发展的思路，明确片区主导产业发展布局和组团发展重点，通过连团成片、连点成链，构建布局合理、分工明确、链条完整、服务完善的特色产业发展模式。以现代农业产业园、特色产业集群建设为引领，加快推进生产、加工、物流、销售全环节全产业链升级。目前，纳入国家特色产业集群的中药材、食用菌、奶牛、甘薯等特色产业全产业链条基本形成。以主导产业链主龙头企业培育为带动，建立农业产业化龙头企业梯度培育机制，全市市级以上龙头企业达到390家。以农业社会化服务能力提升为重点，围绕主导产业连片发展，建成51家农事服务中心(站)。