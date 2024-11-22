洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
最高50万元贴息贷款+免费场地！洛阳“创业大礼包”护航青年逐梦
洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 16:54
　　10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十一场新闻发布会，洛阳市人社局有关负责人就鼓励支持大学毕业生等青年创业具体举措答回答记者提问。

　　就业是民生之本，创业是就业之源，高校毕业生等青年是创新创业的生力军。“十四五”以来，洛阳市出台了支持高校毕业生等青年就业创业、高质量留洛就业创业等政策举措，围绕构建创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动“四创联动”的支持体系，为创业者提供了全链条支持和保障。

　　这份为青年量身打造的“创业大礼包”可谓干货满满——

　　创业启动有资金。符合条件的青年创业者可享最高50万元的政府贴息贷款，小微企业更是能拿到最高600万元的贷款。首次创业的高校毕业生还能申领一次性创业补贴。

　　生产经营有场地。围绕产业需求打造创业孵化生态圈，向毕业生等青年创业者提供低成本场地支持。政府投资的创业基地，优先向高校毕业生等青年群体免费开放，让创业者也不用为场地费发愁。

　　提升能力有培训。加大优质培训供给，推广创业训练营，开展特色创业培训，落实培训补贴，让想创业的创业者有得学、听得懂、用得上。比如，洛阳人社部门开展的马兰花创业培训，针对创业的不同阶段、不同业态，量身定制培训课程，每年培训超5000人次。

　　项目发展有服务。发挥大众创业专家导师团队优势，完善基层服务机制，通过巡回坐诊、结对帮扶等模式，对项目发展提供跟踪服务。建设覆盖城乡的创业服务网点，发展“家门口”的“创业陪跑空间”，让创业服务就在身边、触手可及。

　　资源对接有平台。定期举行“源来好创业”资源对接服务活动，为青年创业者搭建交流平台，拓展供需对接渠道。积极培育优秀创业项目参与“豫创天下”创业大赛，汇聚优质创业资源，为青年人才发展提供多元化、全周期的创业服务。

　　值得一提的是，洛阳市还结合高校毕业生的创业特点，积极推广“科技成果+创业”“产业发展+创业”“职业技能+创业”“民生需求+创业”的特色创业模式，支持他们发挥所学所长，把知识转化为底气，更好实现创业就业。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
