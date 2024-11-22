洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“十四五”以来，洛阳市城镇新增就业70.3万人
洛阳网 2025.10.27 15:49
　　10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十一场新闻发布会，重点介绍了全市“十四五”期间推进青年友好型城市建设，特别是实施青年就业创业工程的相关情况。

　　高校毕业生等青年群体是宝贵的人才资源。促进青年就业创业，事关民生福祉和高质量发展大局。“十四五”以来，洛阳市坚持把稳就业作为重大政治任务，持续实施就业优先战略，先后出台《洛阳市促进高校毕业生留洛高质量就业创业若干措施》等一系列促进青年群体就业创业政策举措，取得积极成效。

　　“十四五”以来，洛阳市城镇新增就业70.3万人，帮扶8万名离校未就业高校毕业生实现就业，就业形势保持总体稳定。

　　发布会上，洛阳市人社局相关负责人详细介绍了“十四五”以来洛阳市围绕青年就业创业实施的十大专项行动开展情况以及成效。

　　——就业政策落实行动。通过“免申即享”“直补快办”模式，精准高效发放失业保险稳岗返还、一次性扩岗补助等各项补贴4.1亿元，惠及118.1万人次。同时，将创业担保贷款额度提升至个人最高50万元、小微企业最高600万元，累计发放贷款44.2亿元，有效降低创业者和企业融资成本。

　　——公共部门稳岗扩岗行动。“十四五”以来，全市筹集政策性岗位2万余个。今后，洛阳市计划每年提供机关事业单位岗位2000个、基层管理服务岗位1500个、国有企业岗位500个，用于招聘高校毕业生。

　　——青年系列招聘行动。市级层面已举办青年专场招聘活动500余场，发布市场化岗位110.4万个。下一步，每年将募集市场化岗位5万个以上，举办先进制造业、大数据、文旅等行业专场招聘活动100场以上。

　　——创业服务支持行动。统筹创业孵化资源，向青年提供免费创业工位，累计开展创业培训6.5万人次，发放创业培训补贴2176.8万元。目前，已建成国家级、省级、市级创业孵化载体30家，孵化企业400余家，年均稳定吸纳青年就业5000余人。下一步，将加快推进创业培训“马兰花计划”，每年培训创业大学生5000人次以上。

　　——就业服务攻坚行动。将档案转递等11项高校毕业生“一件事”集成服务业务纳入“掌上办”，为近5万名高校毕业生提供“一站式”服务。下一步，将全面落实实名制就业服务制度，实施“1131”实名服务，帮助未就业毕业生早就业、就好业。

　　——青年就业能力提升行动。累计为青年群体评价发放技能等级证书26.1万本。未来，将聚焦大数据、人工智能等领域开发实用培训项目和课程，每年募集见习岗位7000个以上，组织未就业毕业生参加见习2000人以上。

　　——就业困难结对帮扶行动。建立困难毕业生帮扶机制，对他们优先提供岗位信息、见习培训和职业指导。“十四五”以来，已帮助2万名困难毕业生落实毕业去向，后续将继续强化就业援助工作，实施“一人一档”“一人一策”精准帮扶。

　　——智慧就业促进行动。推广“两网一号”求职平台，运用大数据技术双向精准推送供需信息，有效促进了人岗匹配。

　　——就业权益护航行动。开展普法宣传140场次，每年受众学生超过4万人。下一步，将持续开展人力资源市场秩序专项清理整顿，依法打击违法违规行为，优化就业手续，让高校毕业生就业创业更便捷。

　　——青年人才集聚专项行动。大力吸引各层次人才来洛留洛，对符合条件的博士、硕士、本科等学历人才以及专业技术人才、技能人才发放生活补贴，累计达1.72亿元，惠及青年人才4.3万人次，以“真金白银”彰显引才诚意。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 李雅君 文/图）
