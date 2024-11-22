洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 15:49
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就推进农村人居环境改善工作，回答了记者提问。

　　“十四五”以来，洛阳市坚持把改善农村人居环境作为加快推进乡村振兴、增进民生福祉的重要抓手，不断学习转化“千万工程”成功经验，接续推进农村人居环境整治提升五年行动，深入开展农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命和村容村貌提升四大行动，农村人居环境面貌大为改善，和美乡村建设成效初显。

　　在农村厕所革命方面，坚持把“群众满意、长效可用”作为核心目标，现有符合卫生标准的农村户厕达到72.6万户。推进中，各地科学选择模式，严格遵循“群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体”原则，重点推广管网+终端和单户小三格等改厕模式，管网+终端污水集中收集处理模式达到54.5万户，极大提升了改厕的卫生标准和粪污的无害化处理水平，确保“改得合适”。同时，强化后期管护，按照“政府主导、社会参与、市场运作、有偿服务”的原则，持续健全县、乡、村三级管护体系及管护机制，确保“用得长久”。

　　在农村生活垃圾治理方面，聚焦“减量化、无害化、资源化”目标，构建全链条农村生活垃圾治理体系，实现“三个全覆盖”。在全市所有行政村(涉农社区)全面宣传推广垃圾分类“二次四分法”，引导群众养成良好的卫生习惯。因地制宜布设村级垃圾分拣中心、简易分类厅和垃圾中转站，全面做好源头分量减量。在此基础上，围绕“收集、转运、处置、利用”四个环节，严格落实“五有标准”(有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障机制、有完善的监督制度)，建成覆盖所有行政村的垃圾收运处置体系，彻底改变以往“垃圾围村”的旧面貌。此外，在全市范围内累计建成5座垃圾焚烧发电厂，实现农村生活垃圾100%焚烧处理，全面完成“零填埋”目标，从根本上解决了垃圾终端处置难题。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 预计12月上旬抵达洛阳！“东天山...
  • 洛阳召开秋冬季大气污染防治攻坚...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温18℃
  • 河南省乡村健步走活动（洛阳站）举行
  • 伊滨区寇店镇水泉社区：抢收1600...
  • 治水兴水！洛阳“十四五”水利高...
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 隋唐洛阳城景区节目单调整
  • 洛阳纪检监察机关：清风化雨润心...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605