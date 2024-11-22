宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新

10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就推进农村人居环境改善工作，回答了记者提问。

10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就推进农村人居环境改善工作，回答了记者提问。

“十四五”以来，洛阳市坚持把改善农村人居环境作为加快推进乡村振兴、增进民生福祉的重要抓手，不断学习转化“千万工程”成功经验，接续推进农村人居环境整治提升五年行动，深入开展农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命和村容村貌提升四大行动，农村人居环境面貌大为改善，和美乡村建设成效初显。

在农村厕所革命方面，坚持把“群众满意、长效可用”作为核心目标，现有符合卫生标准的农村户厕达到72.6万户。推进中，各地科学选择模式，严格遵循“群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体”原则，重点推广管网+终端和单户小三格等改厕模式，管网+终端污水集中收集处理模式达到54.5万户，极大提升了改厕的卫生标准和粪污的无害化处理水平，确保“改得合适”。同时，强化后期管护，按照“政府主导、社会参与、市场运作、有偿服务”的原则，持续健全县、乡、村三级管护体系及管护机制，确保“用得长久”。

在农村生活垃圾治理方面，聚焦“减量化、无害化、资源化”目标，构建全链条农村生活垃圾治理体系，实现“三个全覆盖”。在全市所有行政村(涉农社区)全面宣传推广垃圾分类“二次四分法”，引导群众养成良好的卫生习惯。因地制宜布设村级垃圾分拣中心、简易分类厅和垃圾中转站，全面做好源头分量减量。在此基础上，围绕“收集、转运、处置、利用”四个环节，严格落实“五有标准”(有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障机制、有完善的监督制度)，建成覆盖所有行政村的垃圾收运处置体系，彻底改变以往“垃圾围村”的旧面貌。此外，在全市范围内累计建成5座垃圾焚烧发电厂，实现农村生活垃圾100%焚烧处理，全面完成“零填埋”目标，从根本上解决了垃圾终端处置难题。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)