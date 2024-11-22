洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

端牢饭碗！洛阳粮食总产连续多年稳定在48亿斤以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 15:49
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　粮食安全是“国之大者”。

　　10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就保障粮食安全有关工作，回答了记者提问。

　　“十四五”以来，洛阳市始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳面积、提单产、强政策齐发力，粮食生产能力稳步提高，粮食总产稳定在48亿斤以上。

　　坚持藏粮于地，提高粮食生产能力。强化耕地保护，提高耕地质量，“十四五”期间新建高标准农田82.7万亩，测土配方施肥技术覆盖率稳定在94%以上，夏粮播种面积稳定在350万亩以上，秋粮播种面积稳定在390万亩以上。

　　坚持藏粮于技，提升粮食生产水平。实施种业振兴行动，“十四五”期间新培育小麦、玉米等主要农作物品种59个，登记西瓜、甜瓜、番茄、谷子等农作物品种14个，主要农作物良种繁育良种覆盖率达97%以上。大力推广粮食生产主导品种主推技术，每年建设30个以上基层农技推广示范基地，遴选培育650个以上示范主体，发布农业主推技术110个以上、主导品种300个以上，为粮食生产提供坚强科技支撑。深入开展主要粮油作物大面积单产提升行动，建成41万亩小麦、66.5万亩玉米高产示范区。

　　落实惠民政策，保障种粮农民收益。全面实施主要粮食作物完全成本保险，严格执行耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴政策，切实保障农民种粮基本收益。积极推动土地流转、托管、半托管，培育50亩以上种粮大户3085户，流转经营土地57.3万亩，有效提高种植效益。加强防灾减灾，完善植保体系建设，农作物病虫草害综合防控能力持续增强，为粮食稳产增收提供坚实保障。

　　食为政首，粮安天下。下一步，洛阳市将进一步提高站位，加强耕地保护和高标准农田建设，落实粮食惠农补贴政策，推进良田良种良法良机良制“五良”集成，实施主要粮油作物大面积单产提升行动，持续稳定提升粮食产能，坚决扛稳粮食安全重任。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 预计12月上旬抵达洛阳！“东天山...
  • 洛阳召开秋冬季大气污染防治攻坚...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温18℃
  • 河南省乡村健步走活动（洛阳站）举行
  • 伊滨区寇店镇水泉社区：抢收1600...
  • 治水兴水！洛阳“十四五”水利高...
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 隋唐洛阳城景区节目单调整
  • 洛阳纪检监察机关：清风化雨润心...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605