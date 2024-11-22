端牢饭碗！洛阳粮食总产连续多年稳定在48亿斤以上

粮食安全是“国之大者”。10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就保障粮食安全有关工作，回答了记者提问。

粮食安全是“国之大者”。10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就保障粮食安全有关工作，回答了记者提问。 粮食安全是“国之大者”。 10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就保障粮食安全有关工作，回答了记者提问。 “十四五”以来，洛阳市始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳面积、提单产、强政策齐发力，粮食生产能力稳步提高，粮食总产稳定在48亿斤以上。 坚持藏粮于地，提高粮食生产能力。强化耕地保护，提高耕地质量，“十四五”期间新建高标准农田82.7万亩，测土配方施肥技术覆盖率稳定在94%以上，夏粮播种面积稳定在350万亩以上，秋粮播种面积稳定在390万亩以上。 坚持藏粮于技，提升粮食生产水平。实施种业振兴行动，“十四五”期间新培育小麦、玉米等主要农作物品种59个，登记西瓜、甜瓜、番茄、谷子等农作物品种14个，主要农作物良种繁育良种覆盖率达97%以上。大力推广粮食生产主导品种主推技术，每年建设30个以上基层农技推广示范基地，遴选培育650个以上示范主体，发布农业主推技术110个以上、主导品种300个以上，为粮食生产提供坚强科技支撑。深入开展主要粮油作物大面积单产提升行动，建成41万亩小麦、66.5万亩玉米高产示范区。 落实惠民政策，保障种粮农民收益。全面实施主要粮食作物完全成本保险，严格执行耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴政策，切实保障农民种粮基本收益。积极推动土地流转、托管、半托管，培育50亩以上种粮大户3085户，流转经营土地57.3万亩，有效提高种植效益。加强防灾减灾，完善植保体系建设，农作物病虫草害综合防控能力持续增强，为粮食稳产增收提供坚实保障。 食为政首，粮安天下。下一步，洛阳市将进一步提高站位，加强耕地保护和高标准农田建设，落实粮食惠农补贴政策，推进良田良种良法良机良制“五良”集成，实施主要粮油作物大面积单产提升行动，持续稳定提升粮食产能，坚决扛稳粮食安全重任。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）