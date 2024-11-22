扶上马送一程！洛阳牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线

巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村全面振兴的底线任务。10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，回答了记者提问。

巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村全面振兴的底线任务。

10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，洛阳市农业农村局相关负责人就巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，回答了记者提问。

洛阳是全省巩固拓展脱贫攻坚成果任务较重的地市之一。“十四五”期间，洛阳市严格落实“四个不摘”要求，着力推进责任、政策、工作落实和成效巩固，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫的底线。

防止返贫致贫监测帮扶机制有效运行。实行“农户自主申报+部门筛查预警+基层干部排查”监测预警机制，确保“早发现、早干预、早帮扶”。持续深化驻村帮扶、定点帮扶，1003名驻村第一书记、1540名工作队员、761支工作队扎根基层一线。现有的监测对象户均享受帮扶政策5.3个，实现帮扶措施全覆盖。

民生保障成果持续巩固提升。“三保障”和饮水安全保障成果持续巩固、保障水平稳固提升。脱贫家庭义务教育阶段学生控辍保学动态清零。脱贫人口和监测对象医保参保率超99%，大病专项救治率100%。常态化监测“六类对象”住房安全，及时推进农村低收入重点对象危房改造和抗震改造。安全饮水问题动态清零，农村自来水普及率93.5%。农村低保标准保持稳步增长，由2020年的每年4400元增长到2025年的每年6192元，切实保障困难群众基本生活。

脱贫群众收入稳步增长。认真落实“四个不摘”要求，对脱贫人囗和监测对象开展精准帮扶，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全市平均水平。

产业就业举措落实有力。积极盘活脱贫地区资源资产，健全利益联结机制，推动产业发展成果更多惠及脱贫群众。积极搭建就业信息平台，开发公益岗位，开展技能培训，打造人力资源品牌，全市有劳动能力的脱贫人口(含监测对象)年度就业稳定在20.5万人以上。

内生发展动力持续增强。坚持党建引领基层组织建设，脱贫村中“三星”及以上占比达64.3%。扎实开展“人人持证、技能洛阳”建设，脱贫劳动力累计取得证书超7.9万个，就业创业能力和收入水平显著提升。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）