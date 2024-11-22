最高奖100万元！洛阳启动2024年度技术交易奖励申报

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2024年度洛阳市技术交易奖励申报工作即日起启动。

技术交易奖励旨在促进洛阳技术市场发展以及科技成果在洛转化，共分技术输出方奖励和技术吸纳方奖励两类。

其中，技术输出方奖励方面，高等学校、科研院所及企业开展技术转移转化的，以上年度全国技术合同网上登记系统中各单位的技术合同交易额为依据，按照实际到款额的1%予以奖励，每年每家企业最高奖励20万元，实际到款额超1亿元的，可给予30万元奖励。高校院所进行技术合同登记并向市内非关联创新创业企业转移转化成果的，可加大支持力度，按合同技术交易额实际到款额的2%，最高不超过50万元给予奖励。

技术吸纳方奖励方面，企业引进先进技术成果在洛阳转移转化的，按上年度技术转让合同技术交易额的5%给予奖励，单个技术合同奖励不超过20万元，同一单位年度最高奖励100万元。已享受财政资金补贴的项目不参与奖励，市级同类奖励只能享受一次，不重复奖励。

申报单位须将奖励申报书等资料报送至所在县、区科技主管部门，申报截止日期为11月3日。咨询电话，63935441。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）