快讯！洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会

10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，介绍“十四五”时期洛阳扎实推进乡村全面振兴有关情况。 实施乡村振兴战略，是新时代“三农”工作的总抓手。 10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，介绍“十四五”时期洛阳扎实推进乡村全面振兴有关情况。 洛阳市委农办、市农业农村局负责人出席发布会，介绍乡村振兴工作情况，并回答记者提问。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）