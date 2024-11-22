洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
治水兴水！洛阳“十四五”水利高质量发展迈出坚实步伐
　　10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市水利局负责人介绍了全市水安全保障总体目标完成情况和推动水利高质量发展取得的成效。

　　“十四五”以来，洛阳市水利系统深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，牢牢把握黄河流域生态保护和高质量发展重大机遇，以增加水资源、抓好水保障、确保水安全为核心，系统推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，水安全保障体系日趋完善，水利高质量发展迈出坚实步伐。

　　现代水网加速构建，骨干脉络日益清晰。围绕“强骨干、建水网、优配置”的总体布局，以自然河流水系为脉络、引调水工程为通道、控制性水库和调蓄设施为节点，全力构建兴利除害、安全韧性的现代水网体系，小河口大型水库及刘瑶、龙脖两座中型水库扩容改造项目纳入《黄河流域防洪规划(2025~2035年)》。小浪底南岸灌区、栾川明白河水库等一批重点工程基本建成并发挥效益，水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力进一步增强。

　　水旱灾害防御体系全面升级，安全底线愈加牢固。坚持人民至上、生命至上，累计实施水利基础设施恢复重建项目107个、“两清一护”综合治理项目131个，完成4座小型水库和84座淤地坝除险加固，伊洛河中心城区段防洪标准基本达到百年一遇，县城段达到五十年一遇，乡村段达到二十年一遇，构筑起一道道守护家园的“铜墙铁壁”，有效保障全市人民群众生命财产安全。

　　水资源管理日趋精细，节约集约成效显著。坚决落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，强化水资源刚性约束，科学编制《洛阳市水资源优化配置方案》，严格落实用水总量和强度“双控”目标。2024年全市万元GDP用水量较2020年下降32.3%，主城区地表水供水比例从2020年的22.6%跃升至2024年的45.8%。全市累计建成节水型社会达标县12个、省级节水载体96个、市级节水载体231个，全社会惜水、爱水、节水氛围日益浓厚。

