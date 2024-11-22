快讯！洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会

10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期生态文明建设和生态环境保护有关情况。
10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期生态文明建设和生态环境保护有关情况。
10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期生态文明建设和生态环境保护有关情况。
洛阳市生态环境局、洛阳市水利局、洛阳市发展改革委、洛阳市工信局、洛阳市交通运输局相关负责人介绍相关工作情况，并回答记者提问。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 首席记者 魏巍 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605