快讯！洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会

10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期生态文明建设和生态环境保护有关情况。 10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期生态文明建设和生态环境保护有关情况。 洛阳市生态环境局、洛阳市水利局、洛阳市发展改革委、洛阳市工信局、洛阳市交通运输局相关负责人介绍相关工作情况，并回答记者提问。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 首席记者 魏巍 文/图）