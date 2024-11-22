洛阳文旅集团：应天门广场，整顿携带造景道具的商业拍摄行为

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：应天门广场不让商拍是否存在“一刀切”？晚上“暴走队”噪音扰民是否能加强管理？

市文旅集团回复：尊敬的网友您好，感谢您隋唐洛阳城国家遗址公园的关注。针对您提出的“应天门广场是否存在一刀切行为”以及“暴走队”等问题作出回复：

1.不存在一刀切行为

应天门广场作为面向公众开放的城市公共空间，始终秉持公平、公正、公开的管理原则。从未限制普通游客或摄影爱好者在广场内进行非商业性质的拍照活动，不存在“一刀切”的行为。2025年10月21日的管理措施，仅是临时整顿携带造景道具的商业拍摄行为，并未禁止任何个人或游客进入广场拍照。

2.整顿原因：近期投诉激增，维护游客权益

近期，我们接到大量游客投诉，反映部分私人跟拍人员存在欺诈消费、强制揽客、辱骂游客、虚假宣传等行为，严重扰乱广场秩序，损害游客合法权益。为维护广场公共秩序，保障广大游客的良好体验，我方于10月21日起临时整顿携带造景道具的商业拍摄行为(如反光板、背景布、支架等大型道具)，并非禁止拍照本身。个人游客使用手机、相机进行日常拍照、留念，完全不受限制。

3.“暴走队”噪音扰民已约谈负责人，近期将实行分时段、静音模式管理，违规即清场。

