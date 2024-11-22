洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳文旅集团：应天门广场，整顿携带造景道具的商业拍摄行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 11:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：应天门广场不让商拍是否存在“一刀切”？晚上“暴走队”噪音扰民是否能加强管理？

　　市文旅集团回复：尊敬的网友您好，感谢您隋唐洛阳城国家遗址公园的关注。针对您提出的“应天门广场是否存在一刀切行为”以及“暴走队”等问题作出回复：

　　1.不存在一刀切行为

　　应天门广场作为面向公众开放的城市公共空间，始终秉持公平、公正、公开的管理原则。从未限制普通游客或摄影爱好者在广场内进行非商业性质的拍照活动，不存在“一刀切”的行为。2025年10月21日的管理措施，仅是临时整顿携带造景道具的商业拍摄行为，并未禁止任何个人或游客进入广场拍照。

　　2.整顿原因：近期投诉激增，维护游客权益

　　近期，我们接到大量游客投诉，反映部分私人跟拍人员存在欺诈消费、强制揽客、辱骂游客、虚假宣传等行为，严重扰乱广场秩序，损害游客合法权益。为维护广场公共秩序，保障广大游客的良好体验，我方于10月21日起临时整顿携带造景道具的商业拍摄行为(如反光板、背景布、支架等大型道具)，并非禁止拍照本身。个人游客使用手机、相机进行日常拍照、留念，完全不受限制。

　　3.“暴走队”噪音扰民已约谈负责人，近期将实行分时段、静音模式管理，违规即清场。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 超越去年全年！洛阳这家世界1000...
  • 济新高速公路项目加快推进【组图】
  • 洛阳机场冬春航班换季：班次、城...
  • 宜阳县盐镇乡贾院村：红柿映金秋 ...
  • 预计12月上旬抵达洛阳！“东天山...
  • 最高22℃！未来一周洛阳多晴好天气
  • 洛阳召开秋冬季大气污染防治攻坚...
  • 洛阳市2026年普通高招报名10月28...
  • 洛阳“十四五”大事记：森林洛阳...
  • 河南省乡村健步走活动（洛阳站）举行
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605