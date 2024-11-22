河南省乡村健步走活动（洛阳站）举行

25日，“行走是吾乡”2025年河南省乡村健步走活动(洛阳站)在伊滨区万安山旅游度假区山顶公园举行，400余名健步走爱好者用脚步丈量乡村美景。

本次活动由省体育局、省农业农村厅、省体育总会主办，市体育局、市体育总会、市城乡一体化示范区管委会承办，旨在充分发挥体育在促进乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明等领域的独特作用，加快推进"体育+文旅+康养"发展，推动全民健身与乡村振兴同频共振。 本次健步走的起点和终点均为万安山山顶公园游客服务中心，全程4000米。精彩的陕北秧歌鼓、花样健步走、青春活力拉拉操等全民健身项目展演环节之后，选手们排着整齐的队伍，沿着公园起伏的道路，大步前行。沿途之上，"石林怀古""凭栏仰圣""灵台仙踪"等自然景观与山顶花海区、航空飞行营地、民宿集群等人文景观交相辉映，让参与者近距离感受特色产业发展与乡村振兴结出的丰硕果实。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）