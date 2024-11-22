洛阳纪检监察机关：清风化雨润心田 廉韵悠长满洛城

“这书真好看！”近日，嵩县信访局一名干部被“清风嵩县”微信视频号推荐的《曾国藩家书》和《诫子书》两本书所吸引。该“清风荐书”活动由嵩县纪委监委发起，以短视频形式推荐廉洁家风书目，助推廉洁家风建设。

“这书真好看！”近日，嵩县信访局一名干部被“清风嵩县”微信视频号推荐的《曾国藩家书》和《诫子书》两本书所吸引。该“清风荐书”活动由嵩县纪委监委发起，以短视频形式推荐廉洁家风书目，助推廉洁家风建设。

洛阳，作为华夏文明的重要发祥地，千年文脉在此绵延流淌。近年来，我市纪检监察机关将新时代廉洁文化建设作为一体推进“三不腐”的基础性工程，精心培育“清风洛阳”品牌，通过打造廉洁文化阵地、创新传播方式、深耕特色活动等措施，让清廉理念从抽象走向具象，从纸面走进心间，在河洛大地上绘就了一幅崇廉尚洁、清气满城的时代画卷。

建强阵地，厚植廉洁土壤

“一步一景，都能感受到历史的厚重和清廉的风气。”近日，一位游客在洛宁县底张乡中高村参观时，对该村打造的红印记光影长巷、红英烈榜样画廊、红之梦文化广场等系列廉洁景观赞不绝口。

廉洁文化阵地，以方寸之地载千秋浩气，借一廊一墙明规矩方圆，让人们在移步换景间见贤思齐，于静默浸润中正心正行。

近年来，我市纪检监察机关深入挖掘河洛文化和红色资源中的廉洁元素，依托各类教育基地和纪念场馆，深挖廉洁文化内涵，拓展了一批廉洁文化教育基地，并推动建设、改造、提升洛阳市廉洁文化宣传教育馆、偃师区一体推进“三不腐”教育展馆、宜阳县警示教育中心、栾川县全面从严治党宣传教育基地、新安县廉政警示教育基地等市、县综合类廉洁文化场馆。目前，全市已梳理形成首批廉洁文化阵地53个、乡村革命历史展示室44个、家风家训馆459个。

与此同时，我市各级纪检监察机关持续推动廉洁文化进基层，按照“县有精品、镇有主题、村有特色”要求，建成县级廉洁文化街34条、镇级园191个、村级墙1625面，实现市、县、村三级廉洁文化阵地全覆盖。

“廉洁文化阵地，是传承清廉基因、涵养时代新风的重要载体。”市纪委监委相关负责人说，这些遍布城乡的场馆、街园与墙廊，将厚重历史资源转化为生动廉洁教材，让党员干部和广大群众在潜移默化中受到教育、砥砺品格。

创新传播，激活廉洁基因

提升廉洁文化的传播力、吸引力、感染力，关键何在？答案就在于创新。

“扫一扫二维码，就能观看谷文昌等先辈的廉洁故事。”近日，在老城区文化街，该区纪委监委干部现场向记者介绍了这项特色服务。当地将红色资源与廉政教育相结合，通过“码”上听廉洁故事、“VR云览赵春娥纪念馆”等项目，让党员干部在沉浸体验中感悟清廉本色。

科技手段的运用让廉洁文化焕发新活力，这样的创新并非个例。

嵩县纪委监委梳理伊尹、二程、王溯维等清官廉吏故事，推出《清官史话》《清正家风》等“清廉嵩县”系列微视频作品，展示县域廉洁文化；在线下，运用3D技术再现“两程”故里家风家训，游客扫码就能与历史先贤“隔空对话”。市纪委监委依托网站打造数字化清廉地图，将八路军驻洛办事处纪念馆等场馆“搬”上云端，使党员干部足不出户即可接受沉浸式教育；在“清风洛阳”微信公众号开设“观匾话廉”专题，让洛阳匾额博物馆的优秀家风匾额在线上“活”了起来，使廉洁教育突破时空限制。

从“线上观匾”到“云览展馆”，从“码上听廉”到“隔空对话”，一系列务实创新举措，为廉洁文化建设注入了时代气息，开辟出一条全域覆盖、生动有效的廉洁教育新路径。