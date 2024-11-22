隋唐洛阳城景区节目单调整

记者从隋唐洛阳城景区获悉，自即日起，该景区执行全新节目单，部分演出进行了内容和时间调整，欢迎广大游客前往游玩观赏。

昨日，“武皇登基”开启常态化演出，时间调整为每日14：00—14：15(周一无演出)，地点位于应天门北广场。

该演出自今年推出以来，精准复刻唐代登基仪典的场景，深受游客喜爱。演出现场，演员们身着华丽的唐代服饰，以严谨的礼仪动线铺陈出千人仪仗的恢宏画卷。为呈现精准的历史叙事，导演团队邀请唐史学者指导并深入研究，从武则天冕服的金线刺绣纹样，到文武百官的站位，均参照《唐六典》《通典》记载设计。

“武皇登基”是一场演出，更是一次对盛唐文明的致敬，也是洛阳文旅“花式宠客”的具体体现。导演团队希望通过演员的精湛表演，让历史“活”在当下，带领观众读懂武则天的传奇，触摸神都洛阳的千年脉动。

调整后的节目单，保留了展示皇家威仪的经典演出，如“天门报时”“机甲武者”“仪卫风华”“开城仪式”“紫微迎宾”等，也增添了剧情类演出，比如“力士夺筹”“诗鼓斗花”等。

最吸引人的当数NPC互动游戏类演出，比如“武皇钦定打更人”“宫里来了个胡姬”“赶场的仙女姐姐”“内卷的御林军”……演出现场，一个个身着古装的演员，以现代叙事方式解决古人和当代年轻人共同面临的“加班”“职场困境”等难题，在诙谐中引发游客共鸣。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈怡然 文/图)