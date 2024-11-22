牛僧孺的美梦（河洛怪奇）

很多唐代笔记小说集里都有一篇《周秦行纪》，写唐朝大臣牛僧孺在入仕前路过伊川鸣皋山的一段奇遇。

很多唐代笔记小说集里都有一篇《周秦行纪》，写唐朝大臣牛僧孺在入仕前路过伊川鸣皋山的一段奇遇。是牛僧孺自个儿写的？还是别人编派他的？这不好说，咱就看个热闹。

说是唐德宗贞元年间，牛僧孺举进士落第，返乡途经洛阳，走到伊阙南道鸣皋山下，在苍茫暮色中迷了路。他无奈瞎走了十余里地，见月亮爬上山头，忽觉异香扑鼻，便循着香气走到一所富家宅院。

看门人领他进去见主人，走过十几道门，这才来到大殿。殿上帘子后面有人对他说：“我是汉文帝的母亲薄太后，此是庙，郎君不该来，何辱至此？”牛僧孺赶紧解释，说他迷了路，怕死在豺狼口中，斗胆上门求宿。

薄太后原本就有两位客人，恰逢嘉宾登门，干脆办一场聚会，大家饮酒赏月，于是招呼左右委屈二位娘子出来会见秀才。

这二位娘子，一个“狭腰长面，多发不妆，衣青衣，仅可二十余”，是“高祖戚夫人”；一个“柔肌稳身，貌舒态逸，光彩射远近，多服花绣”，是“元帝王嫱”。嫌不够热闹，薄太后又对人说：“迎杨家潘家来。”

过了很久，空中飘来五色云，从云中下来二女子。一个“纤腰修眸，仪容甚丽，衣黄衣，冠玉冠，年三十许”，是“唐朝太真妃子”；一个“厚肌敏视，小，质洁白，齿极卑，被宽博衣”，是“齐潘淑妃”。

要不怎么说这是个梦呢？牛僧孺若真醒着，瞅见这几位，还不得吓晕过去？在这梦里，他居然跟她们互相行礼，坐在一起喝酒聊天，戚夫人还弹琴给大家听。席间有一女子吹笛，“短发丽服，貌甚美，而且多媚”。这是谁？“石家绿珠也”。

牛僧孺按捺不住心中诗意：“香风引到大罗天，月地云阶拜洞仙。共道人间惆怅事，不知今夕是何年。”酒宴结束，薄太后说：“牛秀才远道而来，今晚谁能跟他做伴？”戚夫人、潘妃、绿珠、杨贵妃都有理由推辞，到头来竟选中了曾远嫁塞外的王昭君。于是牛秀才被送入昭君院。次日清晨，一众美女与他挥泪作别……这作者，真敢写！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）