洛阳启动省国际科技合作项目申报

记者近日从市科技局获悉，我市自即日起组织申报2026年度河南省国际科技合作项目，成功立项后将获得经费支持。

省国际科技合作项目分为重点项目和培育项目。其中，重点项目支持聚焦国家战略需求和河南重点产业布局，对接国际一流创新资源，联合开展关键核心技术攻关，强化产业发展的技术支撑，提升科技创新国际化水平。主要支持领域包括生物医药、现代农业、高端装备制造、绿色低碳、能源交通、先进材料、新一代信息技术等。对于入围的项目，单个项目支持经费不超过80万元。

培育项目支持聚焦科学研究前沿领域，面向“一带一路”共建国家、科技发达国家或地区的创新团队开展联合研究攻关，扩大国际科技交流合作，主动融入全球创新网络。对于入围的项目，每项经费支持达10万元。

隶属于省直部门(单位)的通过省直部门(单位)申报，其他单位通过我市各级科技主管部门申报。申报单位须登录“河南省科技计划项目管理系统”在线填报、提交申请材料，截止时间为11月26日17：30。我市各级科技主管部门将对项目进行审核、推荐和转送备案。咨询电话0379-63926667。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)