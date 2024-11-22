洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳启动省国际科技合作项目申报
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 08:36
　　记者近日从市科技局获悉，我市自即日起组织申报2026年度河南省国际科技合作项目，成功立项后将获得经费支持。

　　省国际科技合作项目分为重点项目和培育项目。其中，重点项目支持聚焦国家战略需求和河南重点产业布局，对接国际一流创新资源，联合开展关键核心技术攻关，强化产业发展的技术支撑，提升科技创新国际化水平。主要支持领域包括生物医药、现代农业、高端装备制造、绿色低碳、能源交通、先进材料、新一代信息技术等。对于入围的项目，单个项目支持经费不超过80万元。

　　培育项目支持聚焦科学研究前沿领域，面向“一带一路”共建国家、科技发达国家或地区的创新团队开展联合研究攻关，扩大国际科技交流合作，主动融入全球创新网络。对于入围的项目，每项经费支持达10万元。

　　隶属于省直部门(单位)的通过省直部门(单位)申报，其他单位通过我市各级科技主管部门申报。申报单位须登录“河南省科技计划项目管理系统”在线填报、提交申请材料，截止时间为11月26日17：30。我市各级科技主管部门将对项目进行审核、推荐和转送备案。咨询电话0379-63926667。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)
    		•
    		 
