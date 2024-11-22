洛阳举办“洛邑大讲堂·推动城市更新”第三期主题培训

24日，我市举办“洛邑大讲堂·推动城市更新”第三期主题培训，聚焦“向存量要空间、以提质促发展——盘活城市低效用地全链条实施策略”主题，进一步提升领导干部盘活城市低效用地、做大城市经济的能力素养，持续推动城市更新工作走深走实。

本期培训邀请中国科学院城市环境研究所研究员、厦门市城市规划设计院原院长、华侨大学建筑学院名誉院长边经卫进行专题授课。边经卫结合厦门经验做法，深入解读盘活低效用地的现实需求和重要意义，详细介绍低效用地的内涵外延、类型及评估管理体系，系统讲授盘活低效用地的核心策略和实施保障等，并对洛阳如何盘活低效用地提出具体建议。他指出，要系统谋划、精准施策，从规划、政策、资金、治理等方面协同发力；摸清家底、制订规划，加快洛阳低效用地“一张图”调查，构建在开发项目数据库；试点先行、打造样板，在部分县区先行先试，探索推出模板经验；创新政策、打通堵点，进一步深化细化盘活低效用地政策，加强法规、细则、指引等配套保障；搭建平台、引入资本，推动实现土地高效利用，助力城市功能品质提升。

在经验分享与交流环节，涧西区、洛龙区结合实践探索，分享盘活低效用地的思路谋划和具体路径。

本期培训由市委组织部、市自然资源和规划局等单位联合主办。各县区政府相关负责同志、部分市直单位分管负责同志及相关项目公司负责人参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）