尽览创新开放风景 期待更多合作篇章

24日，来洛参加国际产业投资合作对接活动·河南站的与会嘉宾，走进我市生产研发开放一线，尽览洛阳创新和开放风景，期待更多合作篇章。

嘉宾们先后来到洛轴、普莱柯、视微影像、中国一拖、北方易初、涧光特装等重点企业和洛阳综合保税区，通过观摩智能车间建设、技术应用落地及系列电商平台建设，见证我市实施数字化、智能化改造，推动传统产业突破瓶颈、焕新升级的积极转型，聚焦前沿赛道培育新业态、新动能，助力新兴产业抢占先机、加速领跑的奋力突破，以及全市搭建多元化开放合作平台，为内外资源对接、产业协同发展打通关键通道的生动实践。

大家纷纷表示，洛阳交通区位优越、工业基础雄厚、科研实力较强、发展潜力巨大，尤其是这次调研深入洛阳创新龙头企业、出口明星企业和外贸核心园区一线，看到了洛阳推动制造业高质量发展及高水平对外开放的坚定决心和蓬勃之势，也看到了与洛阳产业开展更进一步合作的广阔前景。未来，将以此次活动为契机，围绕自身业务领域，积极寻找与洛阳本地优势的结合点，持续挖掘合作潜力、加强产业对接，推动产业合作向更广领域、更深层次拓展，实现互利共赢、共同发展，为洛阳产业高质量发展注入新活力。

国家发展改革委相关负责人，省发展改革委副主任陈静，市委常委、常务副市长潘开名等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 张锐鑫）