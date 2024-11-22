洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
老旧小区“有话说”
来源: 洛阳网 2025.10.27 08:38
　　我是西工区体育场路8号院小区。要说“十四五”期间最让我欣慰的事，莫过于实现了期盼已久的蜕变。

　　我诞生于20世纪90年代，曾陪伴上千户家庭度过了许多温馨时光。可随着岁月流逝，我也渐渐显露出疲态：屋顶渗漏、管网老化、线缆纵横交错……基础设施的“老年病”，让我越来越力不从心，也给居民生活添了不少烦恼。

　　进入“十四五”以来，洛阳市大力推进老旧小区改造工作，让我们这些“老人”看到了希望。

　　说起改造，我的心情却很复杂。一开始听说要动“大手术”，我听到更多的是大家的担忧：“会不会只是刷刷墙、铺铺路，做些面子工程？”“施工期间噪声、灰尘受得了吗？”……这些疑虑，也重重地压在我心里。

　　转变，从倾听开始。社区工作人员没有急于开工，而是通过居民议事会、“板凳会”这些接地气的方式，一家一户听意见、聊心声，“停车太难了”“路不平整”“屋顶漏水修了又漏”……

　　上百条凝聚着居民心声的建议被一一记下、认真梳理。那一刻我意识到，这不是一场从上到下的“硬改造”，而是一次由大家共同参与、为我量身定制的“有机更新”。

　　改变，就这样一点点发生。老化的管网被更新，破损的路面变得平整美观，杂乱的线缆被归置整齐。这些实实在在的变化，温暖着每一个居民。

　　最让我触动的，是改造非机动车车棚前的一幕。改造的消息传开后，我原以为清理棚里堆积的杂物会是件麻烦事。没想到，居民们自发组织起来，只用了一个晚上，就把车棚收拾得干干净净。没有抱怨，没有推诿，这无声的行动，是深深的期待，更是沉甸甸的支持。

　　当然，“新生”之路并非一帆风顺。比如停车，就是一个困扰了我们许久的难题。楼栋密集、空间有限，车位长期紧张，居民晚上回来晚一点，车就无处可停。

　　这时，党建引领下的“三方联动”机制发挥了作用。社区党委、物业和业委会代表坐到一起，反复寻找破题方法。居民诉求强烈，物业行动积极，社区党委则协调解决资金等关键问题。一次次沟通，一轮轮优化，经过前后13轮协调会，最终为我量身定制了好几套停车改造方案。

　　经过大家共同努力，废弃房屋被拆除了，裸露土地做了硬化，闲置角落也被重新利用，扩建出3个停车场，新增了260个车位。同时，还装上了11个充电桩，翻新了17个非机动车车棚。这些新设施，有效缓解了居民停车难、充电烦的问题，让居民的日常生活更方便、更舒心。

　　从最初的“将信将疑”到如今的“共同参与”，我的改造经历印证：只要真心以居民需求为中心，坚持共建共治共享，老旧小区也能焕发新活力，成为大家安心、舒心的美好家园！（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）
