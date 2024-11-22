伊滨区寇店镇水泉社区：抢收1600余亩芝麻，守护“田野希望”

近日，连日阴雨初歇，清晨的薄雾散去，阳光洒在漫山遍野的芝麻秆上。此时，伊滨区寇店镇水泉社区的山坡上人影绰绰，镰刀收割农作物的唰唰声与人们的谈笑声交织在一起。

“这几天心一直揪着，就盼着天晴。芝麻这东西就怕淋雨，一旦发霉，一年的辛苦就打水漂了。”正在地里带着村民忙碌的社区干部孙小五直起腰，擦了擦头上的汗珠子，脸上洋溢着笑容，“好在雨停了，社区也协调好了晒场，大伙儿心里踏实了。”

这片芝麻地有1600余亩。自今年以来，寇店镇积极落实各项杂粮种植补助政策，水泉社区的山区地形和独特的气候条件非常适宜芝麻生长。在群众一致同意的基础上，社区创新提出了“统一服务+百姓自治”种植方案。

“我们从一开始就明确了思路，既要发挥组织的统筹优势，又要充分激发群众的增收动力。”孙小五说，他负责芝麻种植与收割协调工作。

他介绍，社区在麦收结束后统一组织机械将秸秆粉碎还田，以改善土壤肥力；从优选种子、统一犁地到适时播种，整个前期过程由社区全程协调，提供“一条龙”服务。这样一来，群众在技术、设备和协调上的难题迎刃而解。

到了收获季节，群众把主导权掌握在自己手中。芝麻成熟后的收割、晾晒及最终销售均由各家各户自主完成，销售收入也百分之百归群众所有。这种模式，既保证了种植的规范与效率，又让百姓尝到了实实在在的甜头，真正将政策的红利装进了群众的口袋。

“我们提前就谋划好了，”孙小五指着社区内开阔的文化广场和主要街道说，“这些场地会全部开放给群众晾晒芝麻。到时候，社区还会安排大型机械进场，帮助群众进行脱粒和清理，最大限度节省人力、提高效率。”

孙小五介绍，这批芝麻生长周期短，从播种到成熟仅用了三个多月，是土地高效利用的典范。芝麻收割完成后，土地不闲置，群众会紧接着抢种下一季小麦，从而实现“一块地两份收成”。

水泉社区的芝麻丰收景象，是伊滨区因地制宜推进乡村振兴战略的缩影。近年来，该区跳出“单一粮食种植”的思维定式，因地制宜布局农业产业。在集中连片发展小麦、玉米等主粮作物，牢牢守住粮食安全底线的基础上，该区积极发展谷子、芝麻、中药材、特色果树等经济价值更高的特色作物。

“这套‘主粮稳基础、特色增效益’的组合拳，不仅让土地资源实现效益最大化，也拓宽了广大群众的增收路子。”孙小五说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 杨芳芳 文/图）