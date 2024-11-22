李保国到瀍河区督导生态环境保护工作

昨日，市人大常委会主任李保国到瀍河区督导生态环境保护工作。 昨日，市人大常委会主任李保国到瀍河区督导生态环境保护工作。 李保国到河南林业职业学院，实地了解大气污染防治工作开展情况，以及近期空气质量监测变化趋势。据介绍，近期瀍河区空气质量持续好转，污染物浓度有所下降，大气污染防治工作取得阶段性成效。 李保国对瀍河区生态环境保护工作给予肯定，对下一步工作提出明确要求。他强调，要持续提升思想认识，充分认识生态环境保护工作的极端重要性和长期性，坚决克服侥幸心理和畏难情绪，清醒认识当前大气污染防治的严峻形势，不断增强工作使命感、紧迫感和主动性。要始终锚定目标任务，坚定信心决心，紧盯尾气、扬尘、油烟等污染源，持续优化交通组织和停车资源配置，加大道路清扫保洁频次，以更实举措、更严作风推进大气污染防治，以时保日、以日保月、以月保年，坚决打好攻坚战、打赢翻身仗。要科学精准施策，加大数据监测和分析研判力度，深入剖析问题根源，精准识别影响环境质量的关键因素，制定差异化、精细化管控措施，提升大气污染防治科学化、精细化水平，促进区域空气质量持续改善提升。要注重常态长效，持续拧紧责任链条，绷紧思想之弦，强化督导检查，严格奖惩问责，不断完善生态环境治理体系，切实推动污染防治取得明显突破、空气质量持续提质进位，为全市生态文明建设贡献更大力量。 陈功参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）