“洛阳造”高端材料抢滩海外市场

近日，万基控股集团石墨公司完成印尼北加力勤年产150万吨电解铝项目供货，3240块全石墨化阴极炭块启程发往印尼。这批“洛阳造”高端材料以其卓越性能赢得国际客户认可，为企业“走出去”再添硬核注脚。

全石墨化阴极炭块是大型电解铝槽的“心脏”，直接决定其能耗与生产效率。印尼北加力勤项目作为东南亚产能标杆，对产品耐腐蚀性、导电性要求极高。万基石墨公司依托自主研发高纯石墨化技术，优化骨料配方与高温工艺，使产品具备优异的抗钠侵蚀性和导电性，各项指标均达到国际先进水平。

“石墨化阴极与普通产品虽一字之差，技术含量却有天壤之别。”企业技术研发中心副主任詹宁宁介绍，石墨化阴极寿命比普通产品高出三成，导电性能提升显著，综合效益更具优势。这也是万基石墨产品赢得高端市场青睐的关键。

这份底气来自10年技术积淀。早年，万基石墨公司就联合科研机构攻克技术难关，开发出拥有自主知识产权的石墨化阴极生产技术，并凭借年产5万吨规模稳居行业领先地位。其产品不仅符合国际标准，还远销美铝、加铝、巴铝等国际巨头，“技术+品质”双优势早已获全球认可。

此次交付是共建“一带一路”合作的生动实践。万基石墨公司与沈阳铝镁设计研究院紧密配合，将中国技术、装备与印尼需求精准对接。企业负责人坦言，这种“技术+制造”的协同出海模式，既强化了上下游战略纽带，又彰显了中国制造的整体实力，也为后续开拓东南亚及全球市场打造了样板。

当前，随着全球电解铝技术向超大容量预焙槽发展，高端阴极材料需求持续增长。万基石墨公司的这批产品，正是针对这一趋势的定制化成果——更大规格、更优性能，精准匹配超大型电解槽的生产需求。截至目前，万基石墨产品已出口至20多个国家和地区，在共建“一带一路”沿线市场尤其表现出色。

“一单业务的背后，是‘洛阳造’参与全球竞争的实力。”万基石墨公司经理王照阳说，公司将紧抓市场机遇，持续增加研发投入，聚焦新材料创新，以高品质、定制化服务赋能全球冶金化工行业，让更多“洛阳造”走出国门、抢占海外市场，为实现更高水平的对外开放贡献“洛阳力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 拓如印）