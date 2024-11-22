诗与名 传千载（“诗魔”白居易）

“才人未有不爱名，然莫有如香山之甚者。”清人赵翼在《瓯北诗话》中这样评价香山居士白居易。白居易爱名，且将其落到实处：自编文集，让自己的诗与名千年万年地传下去！

晚年在洛养老，日子慢而悠闲，他有足够的时间将一生创作的文字辑录成集，为我们留下宝贵的文化遗产。

潜心创作

白居易的初心，是当一个好官。

在人生中最美好的青春时期，他“昼课赋，夜课书，间又课诗，不遑寝息”，念书念得“口舌成疮”，写字写得“手肘成胝”，就是为了通过科举考试进入仕途，以实现“兼济天下”的政治抱负，并重振家族声望。

他的“人生剧本”起初确实如此：29岁金榜题名，数年间“三登科第”，起家校书郎，继而为谏官，五年职翰林，直言进谏勤，上奏疏，作诗文，推动政策改良，力陈民生疾苦。

直到44岁，他被贬江州，仕途挫败，诗兴狂发，在《与元九书》中向元稹坦言：“知我者以为诗仙，不知我者以为诗魔。”后来又在《醉吟二首》中自述新的感受：“酒狂又引诗魔发，日午悲吟到日西。”一旦陷入创作，便如同诗魔附体。

李白、杜甫一生流离，但他们“吟咏流千古，声名动四夷”。自己岂能因遭贬退，便湮没无闻？“道屈才方振，身闲业始专”，正因仕宦不得意，才要另辟蹊径，实现人生价值，或许作诗才是自己注定一生的事业：“人各有一癖，我癖在章句。万缘皆已消，此病独未去。”何不追寻诗仙、诗圣的脚步，当好诗魔？“天意君须会，人间要好诗！”

暮年老病缠身，他更加意识到作诗是自己的宿命：“我亦定中观宿命，多生债负是歌诗。不然何故狂吟咏，病后多于未病时。”人生中不能割舍的，唯有诗歌！

名满天下

白居易生前就已名满天下。

他的诗有多受欢迎？行走江湖，处处可见他的诗；出入公共场合，会有人指着他说：“快看，这就是写《长恨歌》的大诗人！”

在《与元九书》中，他自述道：“昨过汉南日，适遇主人集众娱乐，他宾诸妓见仆来，指而相顾曰：此是《秦中吟》《长恨歌》主耳。自长安抵江西三四千里，凡乡校、佛寺、逆旅、行舟之中，往往有题仆诗者；士庶、僧徒、孀妇、处女之口，每有咏仆诗者。”

有人凭白居易的诗抬自己身价。白居易在长安曾听说，“有军使(官名)高霞寓者，欲聘倡妓”，妓大夸曰：“我诵得白学士《长恨歌》，岂同他哉？”还真因此增了身价。

有人亲自当“广告牌”，给偶像做广告。唐人段成式在《酉阳杂俎》里记载：“荆州街子(差役的一种)葛清……自颈已(以)下遍刺白居易舍人诗。”段成式见过葛清本人，说他浑身刺着诗配画，不愧是“白舍人行诗图”。

他的诗传到海外，有人凭它发财，有人靠它升官。

鸡林(新罗古称)国的商人来中国做买卖，高价求购白诗，因为他们的宰相痴迷白诗，愿花重金购买，要是买着伪作，宰相大人一眼就能看出来。

日本有个叫藤原岳守的官员，在检查唐朝来的船只货物时，发现一本《元白诗笔》，遂将其进献给仁明天皇。天皇老高兴了，立马给他升官，以示奖赏。

自编文集

“你是什么人，读者，百年后读着我的诗？”印度诗人泰戈尔，笃定百年后仍有人读他的诗。

白居易则认为，成百上千年后，应该会有人像元稹那样赏识、喜爱他的诗。他在给元稹的信里写过：“今所爱者，并世而生，独足下耳。然百千年后，安知复无如足下者出，而知爱我诗哉？”

公元835年，64岁的白居易在洛阳自编《白氏文集》60卷，共收诗文2964篇，派人送往庐山东林寺收藏，并嘱托寺僧：“不借外客，不出寺门。”第二年，他又自编《白氏文集》65卷，共收诗文3255篇，藏于洛阳圣善寺，“仍请不出院门，不借官客，有好事者任就观之”。

公元839年，白居易68岁，编《白氏文集》67卷，共收诗文3487篇，送交苏州南禅院收藏。次年，他自编10卷本《白氏洛中集》，收入在洛所写诗歌800首，藏于香山寺。

71岁那年，他自编《后集》20卷，纳于庐山东林寺，自此《白氏文集》70卷成。三年后，《白氏文集》75卷编成，共收诗文3840篇。这是他最后一次自编文集，珍视无比。唐代文人保存作品，主要靠手抄，《白氏文集》75卷有五份手抄本，白居易将其中三份分别藏于庐山东林寺、苏州南禅院、洛阳圣善寺，两份分别交给他的侄儿龟郎和外孙谈阁童，要求：“各藏于家，传于后。”千年之后，李白存诗不足千首；杜甫的诗歌亡佚近半，不到1500首；白居易只散失少量作品，仍有约3000首诗，是现存作品最多的唐代诗人。想想他当年为编纂、保存文集而精心策划，真乃功夫不负有心人！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）