洛阳市气象台发布大雾黄色预警

洛阳市气象台2025年10月27日6时32分发布大雾黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现能见度小于500米的雾，请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门应按照职责做好防雾准备工作。
2.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应加强交通管理，保障安全。
3.驾驶人员应关注交通信息，注意雾的变化，小心驾驶。
4.户外活动注意安全。
