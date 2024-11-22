洛阳市气象台发布大雾黄色预警

洛阳市气象台2025年10月27日6时32分发布大雾黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现能见度小于500米的雾，请注意防范。 洛阳市气象台2025年10月27日6时32分发布大雾黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现能见度小于500米的雾，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防雾准备工作。 2.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应加强交通管理，保障安全。 3.驾驶人员应关注交通信息，注意雾的变化，小心驾驶。 4.户外活动注意安全。 ⑥