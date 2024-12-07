洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
预计12月上旬抵达洛阳！“东天山来的骆驼队”已至甘肃永昌
　　10月26日，备受关注的“东天山来的骆驼队”过甘肃永昌，继续向武威方向前进。洛报融媒记者获悉，自8月22日从新疆哈密巴里坤启程以来，这已是他们踏上征途的第66天。

　　“东天山来的骆驼队”由33峰骆驼、3匹马及20多名队员组成，计划用100天时间重走丝绸之路，抵达目的地洛阳。时隔俩月有余，驼铃摇过敦煌、酒泉、张掖等地，他们用脚步丈量着千年文明交流的印记。

　　为何发起这次充满挑战的远征？“东天山来的骆驼队”队长蒋晓亮表示，河南与新疆同是古代丝绸之路的重要组成部分，承载着厚重的商业与文化交往史。此次重走丝路，不但是用脚步丈量千年汉唐古道，更是用一片炙热之心感谢河南援疆的无私大爱。

　　这段致敬历史的征程本身也充满了与古人相仿的艰辛与考验。在过去的66天里，驼队曾翻越东天山、穿行无人区，遭遇白天的酷热和夜晚的狂风，几次帐篷被掀飞，因部分驼蹄磨烂而休整……一路走来，困难重重。

　　丝路漫漫，驼铃声响，这一路亦有温暖与感动相随。在敦煌，一场盛大的“入关仪式”为他们举行，仿古“通关文牒”令人瞬间穿越至千年前；在酒泉，当地群众以热情的拥抱和歌舞欢迎驼队到来；在张掖，由保障人员护航，驼队穿城而过，与民众亲切互动。连日来，“东天山来的骆驼队”吸引了沿途众多居民与游客的关注，每到一地都受到民众的热情欢迎和盛情款待，并参与形式多样的文化互动，行程比预期更为丰富多彩，如同一场流动的“文化盛宴”。

　　在短视频平台，众多网友也不断“追更”驼队进程。对于目的地洛阳的民众来说，更是翘首以盼，他们纷纷在评论区热情留言：

　　“今天到哪儿了？”

　　“有朋自远方来，不亦乐乎？”

　　“神都洛阳恭迎你们的到来！”

　　蒋晓亮透露，原本100天的行程计划如今已超预期。根据目前情况来看，他们预计将于12月上旬抵达洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）(图片由严新龙提供)
