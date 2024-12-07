洛阳召开秋冬季大气污染防治攻坚工作推进会

25日，我市召开秋冬季大气污染防治攻坚工作推进会，分析研判全市大气污染防治形势，安排部署下步重点工作。市长张玉杰主持并讲话。

会议指出，要深刻践行习近平生态文明思想，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实全省秋冬季大气污染防治工作会议部署，清醒认识当前大气污染防治形势的严峻性，切实增强完成年度目标任务的紧迫感，聚焦重点领域，紧扣关键节点，精准补齐短板，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力以赴抓好秋冬季大气污染防治攻坚工作。

会议强调，当前是秋冬季大气污染防治的关键时段。各县区各有关部门要坚决扛牢生态环境保护政治责任，锚定目标、突出重点、狠抓落实，持续加强建筑施工作业扬尘治理，严格落实柴油货车禁限行区域管理，强化秸秆禁烧、餐饮油烟等面源污染治理，深入推进大气污染防治攻坚“十大专项行动”，确保全市生态环境质量持续明显改善。要坚持科学治污、精准治污，围绕降低PM2.5浓度等重要目标，结合空气质量综合指数变化，深入剖析污染成因，下沉一线“把脉问诊”，现场督办问题整改，全面提升科学化精细化管理水平，以空气指标根本好转的实绩实效交出过硬答卷。要压紧压实各方责任，坚持党政同责、齐抓共管、失职追责，坚决落实“三管三必须”，全面落实生态环境保护责任清单，严格监督执纪，强化责任追究，以更加务实的作风、更加有力的举措把工作抓实抓细抓到位。

会议通报了全市环境空气质量状况及重点任务落实情况，相关县区和市直部门作了发言。

李新红参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)