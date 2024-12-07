洛阳市2026年普通高招报名10月28日开始

26日，洛报融媒记者从洛阳市教育考试中心获悉，洛阳市2026年普通高校招生报名将于10月28日正式开始。

26日，洛报融媒记者从洛阳市教育考试中心获悉，洛阳市2026年普通高校招生报名将于10月28日正式开始。

今年的报名对象为：参加2026年普通高校招生统一考试的考生；参加普通高校单独组织考试及单独录取的保送生、高职单招、职教师资单招、盲聋哑残疾生单招、消防救援单招、运动训练、武术与民族传统体育专业单招等类型的考生。以上考生均须在规定时间内参加全省统一组织的报名。对口招生、专升本考生报名信息采集，随此次普通高招报名同期进行。

报名实行网上报名与现场确认相结合的办法，包括网上信息采集、现场信息采集、报名信息确认、签订考生诚信承诺书、报名信息公示等环节，报名资格审核贯穿全程。考生须按要求完成信息采集和确认并通过资格审核，高招报名才能有效。

网上信息采集时间具体为：艺术类，2025年10月28日9:00-11月3日17:00；非艺术类，2025年11月5日9:00-11月17日17:00。届时，考生登录省教育考试院网站，进入“河南省普通高校招生考生服务平台”，使用本人报名序号(报名点分发给考生)、密码注册账号后登录报名系统报名。

现场信息采集时，考生须向所在报名点交验报名所需证件和材料，经审核确认合格后，现场照相、采集指纹和身份证件信息。普通高中应届毕业生、中等职业学校应届毕业生，在学籍所在学校报名点报名，须提供本人身份证、户口簿；社会考生在户籍所在地招生考试机构直属报名点报名，须提供本人身份证、户口簿、学历证明(普通高中、中等职业学校毕业证或同等学力证明)。

洛阳市主城区4个往届生、同等学力等社会考生报名点为：涧西区服务中心(九都路与黄河路交叉口向北50米路西，0379-64880218)；西工区服务中心(中州中路与嘉豫门大街交叉口东中州中路211号，0379-63261563)；老城区、瀍河区服务中心(夹马营路与中州中路交叉口北夹马营路75号，0379-63711776)；洛龙区服务中心(龙门大道与关林路交叉口向北80米路东，0379-63216780)。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）