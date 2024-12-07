洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰到偃师区调研生态环境保护工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.26 16:50
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

提升污染治理精细化水平
推动绿色低碳高质量发展
张玉杰到偃师区调研生态环境保护工作

　　24日，市长张玉杰到偃师区调研生态环境保护工作。他强调，要深入践行习近平生态文明思想，认真落实省、市部署，坚持精准施策，注重标本兼治，不断提升污染治理精细化水平，加快推动绿色低碳高质量发展。

　　张玉杰首先到涝洼渠沿线察看河流水质状况，详细了解截污纳管、河道清淤、堤防整治等情况，对发现的问题进行现场交办，明确整改时限。他指出，要突出问题导向，加密水质监测频次，深入开展面源污染排查整治，确保水质稳定达标排放。要坚持系统治理，加快谋划全流域综合整治，实施清淤疏浚工程，健全长效管护机制，不断提升水生态环境质量。

　　在大唐首阳山发电有限公司，张玉杰认真了解燃煤电厂关停退出、转型发展等情况，希望企业统筹好电力保供和低碳转型，有序推进机组停运，稳妥并转电力负荷，挖掘交通区位资源优势，建设现代物流服务园区，推动发展绿色转型、提质增效。在珠峰华鹰三轮摩托车有限公司，张玉杰实地了解喷涂工艺改进、产业转型发展等情况，指出要以零污染、低排放为目标，加快淘汰落后产能，持续改进技术工艺，构建完善产业链条，提升发展“含金量”“含新量”“含绿量”，打造绿色高端三轮摩托车产业集群。

　　张玉杰到府店镇东山修复工程了解矿山生态修复治理情况，希望企业始终秉承“绿水青山就是金山银山”理念，按照宜草则草、宜林则林、宜耕则耕的原则，扎实推进矿山生态修复治理，同步加强粉尘综合治理、消除地质灾害隐患，坚定不移走好绿色低碳循环发展之路。

　　张玉杰还到唐恭陵调研了文物保护工作。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国际产业投资合作对接活动·河南站...
  • 昼夜温差较大！洛阳最新天气预报来了
  • 取消收费31项次！洛阳强化殡葬服...
  • 儿童改名对年龄有要求吗？洛阳市...
  • 已设站点超900个！“双11”前，洛...
  • 打击骗保智能机器人守护！洛阳收...
  • 全省基层防火能力提升现场推进会...
  • “十四五”期间，洛阳累计为困难...
  • 经办服务提质增效！洛阳生育津贴...
  • 洛阳市文明推介官“寻礼洛阳”短...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605