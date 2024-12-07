24日，市长张玉杰到偃师区调研生态环境保护工作。他强调，要深入践行习近平生态文明思想，认真落实省、市部署，坚持精准施策，注重标本兼治，不断提升污染治理精细化水平，加快推动绿色低碳高质量发展。

提升污染治理精细化水平

推动绿色低碳高质量发展

张玉杰到偃师区调研生态环境保护工作

24日，市长张玉杰到偃师区调研生态环境保护工作。他强调，要深入践行习近平生态文明思想，认真落实省、市部署，坚持精准施策，注重标本兼治，不断提升污染治理精细化水平，加快推动绿色低碳高质量发展。

张玉杰首先到涝洼渠沿线察看河流水质状况，详细了解截污纳管、河道清淤、堤防整治等情况，对发现的问题进行现场交办，明确整改时限。他指出，要突出问题导向，加密水质监测频次，深入开展面源污染排查整治，确保水质稳定达标排放。要坚持系统治理，加快谋划全流域综合整治，实施清淤疏浚工程，健全长效管护机制，不断提升水生态环境质量。

在大唐首阳山发电有限公司，张玉杰认真了解燃煤电厂关停退出、转型发展等情况，希望企业统筹好电力保供和低碳转型，有序推进机组停运，稳妥并转电力负荷，挖掘交通区位资源优势，建设现代物流服务园区，推动发展绿色转型、提质增效。在珠峰华鹰三轮摩托车有限公司，张玉杰实地了解喷涂工艺改进、产业转型发展等情况，指出要以零污染、低排放为目标，加快淘汰落后产能，持续改进技术工艺，构建完善产业链条，提升发展“含金量”“含新量”“含绿量”，打造绿色高端三轮摩托车产业集群。

张玉杰到府店镇东山修复工程了解矿山生态修复治理情况，希望企业始终秉承“绿水青山就是金山银山”理念，按照宜草则草、宜林则林、宜耕则耕的原则，扎实推进矿山生态修复治理，同步加强粉尘综合治理、消除地质灾害隐患，坚定不移走好绿色低碳循环发展之路。

张玉杰还到唐恭陵调研了文物保护工作。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)