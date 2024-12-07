洛阳“十四五”大事记：森林洛阳建设蹄疾步稳

良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。“十四五”时期，洛阳市牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以全面推行林长制为抓手，科学推进大规模国土绿化，加快壮大林业产业，着力筑牢森林资源安全屏障，河洛大地绿色底色更加充盈，生态惠民利民更加凸显。

●森林簇拥。洛阳是国家级森林城市，林地总面积1281万亩，占市域面积56%，“十四五”期间完成人工造林、封山育林、飞播造林、低效林改造84.05万亩，森林覆盖率达45.8%，远超全国全省平均水平。散生古树名木数量全省居首，全部实现挂牌保护。

●和谐共生。设立国家级省级自然保护区、湿地公园、地质公园、森林公园、风景名区等自然保护地42个。实施湿地修复2.2万亩，湿地总面积达4.75万公顷，位居全省前列。生物多样性加快恢复，拥有野生陆栖脊椎动物565种，其中鸟类有450多种。黑鹳、彩鹮、林麝、中华斑羚等珍稀野生动物成为“常客”。

●绿色富民。坚持以林为主、多业并举，经济林总面积超过203万亩，总产值达到279亿元，特色经济林、花卉苗木、森林康养、林下经济等业态蓬勃发展，栾川蕙兰、偃师黄杨、洛宁文玩核桃、栾川中药材等林业产业初具规模。全市国家级和省级森林康养基地达31个，数量位居全省之首，年接待游客超1300万人次。

●牡丹绽放。洛阳牡丹成功获批国家地理标志证明商标，新培育牡丹品种81个，收集保存了中国全部牡丹品种群和世界上主要牡丹品种基因。全市年产销盆花100万盆，牡丹芍药鲜切花3000万支，优质鲜切花进入全球最大的荷兰阿尔斯梅尔花拍市场。

●守林护绿。全面推行林长制，建立市县乡村四级林长体系，共设各级林长9145名，建成市级森林火灾预警监测与指挥调度平台，森林资源保护发展能力大幅提升。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 戴喆 李志明）