青山不语绿成诗——洛阳“十四五”绿色底色更加充盈
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.26 16:30
　　洛阳的绿，格外浓郁——

　　45.8%的森林覆盖率远超全国全省平均水平，14万公顷自然保护地满目葱茏。从城市到乡村，从黄河之滨到伏牛腹地，绿意盎然的美丽洛阳，不仅有让人安静松弛下来的静魅力，更积蓄着城市未来发展的竞争力。

　　眼下又到植树造林好时节，在荒坡沟岭之间、黄河廊道沿线、乡村田园“四旁”，新一轮国土绿化正在铺开；在黄河滩区、伊河湿地，成群的候鸟归来越冬，用翅膀为生态投票；在广袤林区，护林员一线驻防，夙夜守护森林资源安全……

　　草木蔓发，春山可望。“十四五”以来，洛阳市牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以全面推行林长制为抓手，科学推进大规模国土绿化，加快壮大林业产业，着力筑牢森林资源安全屏障，河洛大地绿色底色更加充盈，生态惠民利民更加凸显。

　　扩绿：绿色家底更加厚实

　　进入宜阳县界，一排“大风车”矗立的迎面坡，便是锦屏山。登上山巅，曾经的荒山岭、乱石岗，已是郁郁葱葱。常绿树、彩叶树、观花树矩阵式地沿着起伏的山峦铺展开去。

　　锦屏山一带，山高、多石、少土、缺水，把树种活不容易。树苗拉到山腰，再往地头运就全靠人背。碰到石头窝，还要换上新土。山上最金贵的是水，罐车把水送到山顶，再通过水管精准输送到每棵新苗。

　　“造林队天蒙蒙亮就开工，中午就在山上吃大锅饭。如果不是身临其境，很难感受如此艰辛而宏大的造林场景带来的心灵震撼。”林业工程师乔水正感慨。

　　越是难干，越要干出个样子。如今，路修上山、电架上山、水引上山，景观小品、服务设施同步配套，昔日的荒山正成为人们“胜日寻芳”的好去处。

　　无独有偶。在伊川万安山南麓困难地造林基地，去冬今春植下的新苗迎风挺立，今冬明春的绿化工程也已经启动……

　　锦屏山、万安山的生态嬗变，是洛阳坚定不移推进国土绿化的缩影。“十四五”时期，洛阳市坚持规划引领，科学推进大规模国土绿化，以秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目为抓手，以困难地造林为重点，统筹推进人工造林、飞播造林、封山育林、森林抚育等重点任务，咬定青山、久久为功，森林资源数量持续增加、质量稳步提高、功能不断增强。

　　与此同时，在城镇、乡村，各地持续推进绿化、美化、彩化，居民“推窗见绿、出门入园”，清新环境可感可及。

　　增绿就是增优势，植树就是植未来。一年接着一年干，一座山头接着一座山头绿化，河洛大地的生态底色将更加充盈。

        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
        当您的目光缓缓下移,洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼,宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带,静静诉说着...
