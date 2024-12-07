超越去年全年！洛阳这家世界1000强企业利润创历史新高

日前，洛阳栾川钼业集团股份有限公司发布财报显示，今年前三季度企业实现营业收入1454.85亿元，其中归母净利润142.80亿元，同比增长72.61%，创同期历史新高，并超越去年全年。

前三季度，洛钼集团主营业务快速增长。得益于刚果(金)两座世界级矿山TFM和KFM的挖潜与发力，企业产铜54.34万吨，同比增长14.14%，完成度为86.25%。此外，企业钴、钼、钨、铌和磷肥产量分别为8.80万吨、10611吨、6000吨、7841吨和91.28万吨，均超计划目标，完成度分别达到79.98%、78.60%、85.71%、78.41%和79.37%。

此外，企业降本增效成效显著。前三季度，企业营业成本同比下降10.94%。其中，中国区通过优化药剂研究等，钼、钨选矿回收率提升，钼铁开采成本下降。在中国区选矿三分公司，通过上高压辊磨机等大型设备，能耗相对于之前降低了15%左右，整体回收率从原先的88%左右上升至91%。

洛钼集团位列《福布斯》2025全球企业2000强榜单第630位，是洛阳市唯一入围1000强的企业。近年来，作为一家国际化资源公司，洛钼集团坚持植根中国、布局全球，持续推进提质、降本、增效，多项数据连创历史新高。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）