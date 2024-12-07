洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

超越去年全年！洛阳这家世界1000强企业利润创历史新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.26 16:33
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，洛阳栾川钼业集团股份有限公司发布财报显示，今年前三季度企业实现营业收入1454.85亿元，其中归母净利润142.80亿元，同比增长72.61%，创同期历史新高，并超越去年全年。

　　前三季度，洛钼集团主营业务快速增长。得益于刚果(金)两座世界级矿山TFM和KFM的挖潜与发力，企业产铜54.34万吨，同比增长14.14%，完成度为86.25%。此外，企业钴、钼、钨、铌和磷肥产量分别为8.80万吨、10611吨、6000吨、7841吨和91.28万吨，均超计划目标，完成度分别达到79.98%、78.60%、85.71%、78.41%和79.37%。

　　此外，企业降本增效成效显著。前三季度，企业营业成本同比下降10.94%。其中，中国区通过优化药剂研究等，钼、钨选矿回收率提升，钼铁开采成本下降。在中国区选矿三分公司，通过上高压辊磨机等大型设备，能耗相对于之前降低了15%左右，整体回收率从原先的88%左右上升至91%。

　　洛钼集团位列《福布斯》2025全球企业2000强榜单第630位，是洛阳市唯一入围1000强的企业。近年来，作为一家国际化资源公司，洛钼集团坚持植根中国、布局全球，持续推进提质、降本、增效，多项数据连创历史新高。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国际产业投资合作对接活动·河南站...
  • 昼夜温差较大！洛阳最新天气预报来了
  • 取消收费31项次！洛阳强化殡葬服...
  • 儿童改名对年龄有要求吗？洛阳市...
  • 已设站点超900个！“双11”前，洛...
  • 打击骗保智能机器人守护！洛阳收...
  • 全省基层防火能力提升现场推进会...
  • “十四五”期间，洛阳累计为困难...
  • 经办服务提质增效！洛阳生育津贴...
  • 洛阳市文明推介官“寻礼洛阳”短...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605