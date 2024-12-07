这个“双11”，洛阳市洛龙区、伊滨区等城区市民收件将提速

随着各大电商平台“双11”销售陆续启动，洛阳快递物流进入旺季。26日，洛报融媒记者获悉，作为洛阳市业务规模最大的快递公司，洛阳中通将通过新增仓储、升级设备、优化运输链路等举措，保障市民快递收发时效，其中洛龙区、伊滨区等洛河以南居民，今年“双11”收到包裹的速度将明显加快。

据监测数据，此前国庆、中秋期间，洛阳中通每日揽收快递近30万件、投递约45万件，业务量与投递量均居全市前列。为应对“双11”快递峰值，该公司在原有“麻屯仓”基础上，新增占地5500平方米的“洛南仓”，并配备自动化分拣、传送设备，目前已投入使用。

据悉，“洛南仓”日处理快递量可达50万件，能显著缓解洛河以南地区快递网点的运输压力、缩短运营时长。叠加后续保障措施，今年“双11”峰期，中通“麻屯仓”“洛南仓”两仓日操作快递量预计达60万件，其中进港派件36万件、出港发件24万件。

此外，中通全网部分跨省转运中心将在旺季增发直达洛阳的车辆，跨省进港快递可直发本地网点；内部还升级分拣方案，细化快件分拣颗粒度，实现快递直分至快递员、代理点及驿站。多重举措下，快递分拣效能与末端配送时效提升，洛阳市民在“双11”期间的快递签收效率将进一步提高。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 乔建才 孙飞 文/图)