即日起，隋唐大运河文化博物馆将延长开放时间

昨日，“隋唐大运河文化博物馆”官微发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。开放时间调整为：周二至周日9:00-19:00(18:30停止入馆)，每周一闭馆。 昨日，“隋唐大运河文化博物馆”官微发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。开放时间调整为：周二至周日9:00-19:00(18:30停止入馆)，每周一闭馆。具体内容如下： 隋唐大运河文化博物馆延时开放公告 尊敬的观众朋友们： 为满足广大观众参观需求，隋唐大运河文化博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。开放时间调整为：周二至周日9:00-19:00(18:30停止入馆)，每周一闭馆。 请大家合理规划时间，避开高峰时段，错峰观展；提前三天通过隋唐大运河文化博物馆微信公众号进行实名预约，凭身份证件原件按照预约时间段入馆参观；请积极配合馆内公共秩序的维护工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的参观环境。 感谢您对隋唐大运河文化博物馆的关注与支持。 隋唐大运河文化博物馆 2025年10月25日 ⑥