阳光即将“霸屏”！洛阳最新天气预报……

尽管今天洛阳市天气依旧阴冷，但是一大波晴好天气将随之而来。 尽管今天洛阳市天气依旧阴冷，但是一大波晴好天气将随之而来。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周洛阳市多晴好天气，气温缓慢回升。 具体预报 25日(今天)夜里：阴天到多云，局部地区有雾。 26日(周日)多云到晴天，偏北风3级～4级，气温8℃～19℃。 27日(周一)晴天间多云，气温6℃～17℃。 28日(周二)晴天间多云，气温7℃～19℃。 29日(周三)晴天转多云，气温8℃～20℃。 30日(周四)多云间阴天，气温8℃～19℃。 31日(周五)晴天间多云，西北风3级～4级，气温9℃～21℃。 11月1日(周六)晴天间多云，气温7℃～19℃。 温馨提示： 秋阳和煦，正是赏秋踏青、晾晒衣物的好时节；但近期昼夜温差较大，早晚体感寒凉，请及时增减衣物，谨防感冒。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）