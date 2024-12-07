洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
水雾幻境 秋日限定！洛阳从政坊游园“水·杉嘉年华”浪漫开启
来源: 洛阳网 2025.10.25 19:52
　　又到一年赏杉时！洛阳从政坊游园内的池杉林正悄然换上红装，即将迎来一年中最绚烂的时刻。洛报融媒记者从该园获悉，即日起“水·杉嘉年华”活动正式启动，全新打造的“水雾幻境”与一系列精彩互动，邀您共赴一场秋日童话。

　　每年秋冬季节，从政坊游园内的水中池杉林便会上演一场色彩变幻的视觉盛宴。树木由绿转黄、再由黄变红，呈现出“美拉德”色系美景，历来是摄影爱好者与市民争相打卡的胜地。记者实地探访发现，目前池杉已开始陆续转红，吸引了首批游客前来观赏。

　　从政坊游园相关负责人介绍，为了极致展现水中池杉之美，今年园区特别进行了景观升级：在北门木栈道处核心观赏点设置了雾森系统，在西南门木栈道处配备了泡泡机。届时，或水雾缭绕、或泡泡轻舞，打造一个仙气十足的“水雾幻境”，极大提升游客的沉浸式观赏体验。

　　除了视觉盛宴，本次活动还深度融合了趣味互动与优惠福利。游客在正价体验园内游乐项目后，即可获得“欢乐豆”，攒够相应数量即可在北门服务点兑换捏捏乐、祈福牌、拼图等礼品。同时，园区重磅推出98元“游船萌宠年卡” ，内含5次萌宠投喂体验和1次画舫船游览，性价比极高。

　　本次活动持续至11月30日。其间园区还特别发起“杉水画坊”摄影大赛，邀请广大游客用手机镜头定格园内的池杉、银杏、红枫等秋冬美景，投稿者有机会赢取双肩包、三脚架等实用奖品。

　　活动期间每逢双休日，园区还将上演更多精彩活动，不容错过：

　　●动漫人物巡游

　　地点：北门至西南门咖啡屋

　　内容：由动漫人偶与萌宠组成巡游队伍，沿途与游客互动。

　　●水上表演

　　地点：北门、西南门杉林水面

　　内容：古装演员在游船演奏传统乐器，融合自然景观，营造诗意氛围。

　　●NPC互动

　　内容：熊猫、草莓熊等卡通形象化身玩偶，与游客互动、打卡拍照。

　　●小丑魔术秀

　　地点：一号码头

　　内容：小丑魔术表演与现场观众互动，赠送造型气球，增强亲子游乐趣。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王笛 文/图）
