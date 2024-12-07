10月26日起，洛阳博物馆将延长开放时间

为满足广大观众参观需求，洛阳博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。
为满足广大观众参观需求，洛阳博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。
今日，洛阳博物馆微信公众号发布最新公告，内容如下：
洛阳博物馆延时开放公告
尊敬的观众朋友们：
为满足广大观众参观需求，洛阳博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。
开放时间调整为：周二至周日9:00—19:00(18:30停止入馆)，每周一闭馆。
请大家合理规划时间，避开高峰时段，错峰观展；提前三天通过洛阳博物馆微信公众号进行实名预约，(具体预约参观须知详见洛阳博物馆微信公众号预约界面)。凭身份证件原件按照预约时间段入馆参观；请积极配合馆内公共秩序的维护工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的参观环境。
感谢您对洛阳博物馆的关注与支持。
洛阳博物馆
2025年10月25日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605