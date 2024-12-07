10月26日起，洛阳博物馆将延长开放时间

为满足广大观众参观需求，洛阳博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。

为满足广大观众参观需求，洛阳博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。 今日，洛阳博物馆微信公众号发布最新公告，内容如下： 洛阳博物馆延时开放公告 尊敬的观众朋友们： 为满足广大观众参观需求，洛阳博物馆将于2025年10月26日起延长开放时间。 开放时间调整为：周二至周日9:00—19:00(18:30停止入馆)，每周一闭馆。 请大家合理规划时间，避开高峰时段，错峰观展；提前三天通过洛阳博物馆微信公众号进行实名预约，(具体预约参观须知详见洛阳博物馆微信公众号预约界面)。凭身份证件原件按照预约时间段入馆参观；请积极配合馆内公共秩序的维护工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的参观环境。 感谢您对洛阳博物馆的关注与支持。 洛阳博物馆

2025年10月25日 ⑥