10月27日起，208路公交恢复原线运营

昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因南华路(武汉路—龙裕路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2025年10月27日起，对208路恢复南华路原线运营。

昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因南华路(武汉路—龙裕路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2025年10月27日起，对208路恢复南华路原线运营。 昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因南华路(武汉路—龙裕路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2025年10月27日起，对208路恢复南华路原线运营。 恢复站位：南华路龙裕路口(去程)、南华路武汉南路口西。 取消临时站位：龙裕路南华路口南(去程)、龙裕路蓬莱路口、武汉南路蓬莱路口北、武汉南路南华路口南。⑥