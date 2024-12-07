10月27日起，208路公交恢复原线运营

昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因南华路(武汉路—龙裕路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2025年10月27日起，对208路恢复南华路原线运营。
恢复站位：南华路龙裕路口(去程)、南华路武汉南路口西。
取消临时站位：龙裕路南华路口南(去程)、龙裕路蓬莱路口、武汉南路蓬莱路口北、武汉南路南华路口南。⑥
