即日起，洛阳部分公交线路临时调整

昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因浅井南路道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整。
昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因浅井南路道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整。
昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因浅井南路道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下：
12路
去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行驶至乐山路与银川路交叉口后，改走银川路恢复原线，调整路段回程与去程一致。
95路、95路延长线
去程从牡丹广场东发车，沿原线行驶至丽春西路与浅井南路交叉口后，改走丽春西路、周山大道恢复原线，调整路段回程与去程一致。
202路
去程从洛阳站发车，沿原线行驶至浅井南路与丽春西路交叉口后，改走丽春西路、周山大道恢复原线，调整路段回程与去程一致。
温馨提示：途经线路将根据道路围挡实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605