即日起，洛阳部分公交线路临时调整

昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因浅井南路道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下：

12路

去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行驶至乐山路与银川路交叉口后，改走银川路恢复原线，调整路段回程与去程一致。

95路、95路延长线

去程从牡丹广场东发车，沿原线行驶至丽春西路与浅井南路交叉口后，改走丽春西路、周山大道恢复原线，调整路段回程与去程一致。

202路

去程从洛阳站发车，沿原线行驶至浅井南路与丽春西路交叉口后，改走丽春西路、周山大道恢复原线，调整路段回程与去程一致。

温馨提示：途经线路将根据道路围挡实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥