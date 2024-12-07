栾川县红川谷：党建“一把钥匙” 解开“两道难题”

深秋时节，栾川县三川镇红川谷的旅游热度随气温一同降低，喧嚣的景区重归静谧。

“现在游客少了，但我们忙活的节奏一点儿没减。”火神庙村民宿经营者赵治通一边擦拭前台，一边说道，“今年生意不错，得抓紧为明年旅游旺季作准备。”

红川谷作为三川镇的一道沟壑，是前往抱犊寨景区的重要通道。依托景区辐射，沟内的大红村、火神庙村越来越多村民吃上了“旅游饭”。据统计，今年红川谷综合旅游收入3162.8万元，较去年增长近1倍，发展势头良好。

沿红川谷公路深入，不难发现变化所在：汽车露营地、晴空花海拍照设施、真人CS拓展训练基地等新业态不断涌现，为文旅产业注入活力。然而，在三川镇党委副书记杨玉蕊看来，治理能力的提升更为关键。

火神庙村党支部书记董建伟介绍，该区域有两家矿企，运输车辆不时进出。旅游高峰期，运输车辆与游客车辆常常“狭路相逢”，易引发拥堵，制约文旅持续发展。

转机出现在今年年初。在镇相关负责人牵头下，由两村党支部书记、景区负责人及两家矿企负责人组成的联合党支部成立，共同商讨发展难题。

首次会议上，气氛一度紧张。抱犊寨景区负责人直言不讳：“运输车辆能否避开周末高峰期？堵车问题太影响游客体验。”惠顿矿业负责人则面露难色：“停产一天损失不小，工人工资也拖不得。”两位村支书也表达了村民对民宿发展的期待。

光在会议室讨论难以解决问题，联合党支部组织大家实地走访，目睹了交通拥堵情况。这次走访，成为红川谷转型的转折点。

通过协商，矿企主动调整生产计划，将大部分运输任务安排在夜间，实现错峰运输，并科学安排爆破作业时间，减小对游客和村民的影响。三川镇与村里则通过建设停车场、志愿者引导等方式，最大限度减少交通拥堵。

交通拥堵缓解了，游客也更乐意来。“旅游旺季，房间得提前一周预订！”赵治通高兴地说。像他这样的村民越来越多，红川谷民宿数量从三四十家增至120家，乡亲们的腰包鼓了，笑容也更甜了。

受影响的还有矿企。“发展要全面，旅游要发力，矿企也得跟上时代。”杨玉蕊表示，联合党支部还组织矿企外出学习，助推智能化、绿色化改造，引进先进设备、改进工艺，推动尾矿回填，减少对环境的冲击。

“以前总想着按部就班，不舍得投入。如今通过改进工艺，钼回收率提高了近10%，这样下去不出几年就能收回成本。”惠顿矿业有关负责人感慨。

如今，联合党支部的作用已超越旅游服务范畴，成为协调资源、推动红川谷发展的核心力量。矿企还积极投身公益，在捐资助学、修建水利设施等方面反哺乡村。通过党建引领，红川谷的矿业与旅游业找到平衡与共生之道，成为携手前进的“发展共同体”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 高悦 文/图）