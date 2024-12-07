“走读河洛，探寻千年古县”活动启动

昨日，“走读河洛，探寻千年古县”阅读推广系列活动首站在偃师区启动。

活动现场

昨日，“走读河洛，探寻千年古县”阅读推广系列活动首站在偃师区启动。

河洛文化是中华文明的核心源头，洛阳作为古都，与周边的古县共同构成了河洛文化版图。“走读河洛，探寻千年古县”阅读推广系列活动，旨在弘扬河洛文化，推动全民阅读与文旅深度融合，通过文献挖掘、专家讲座、非遗体验等形式，引导公众深入了解河洛地区千年古县的历史文脉，增强文化自信，促进文化传承交流，推动区域文化协同发展。

主办方介绍，首站活动走进偃师是因为这里是河洛文化的重要发祥地，也是夏商文明的重要见证者。本站活动将聚焦偃师独特的历史地位与文化资源，开启系列活动的精彩序幕。

启动仪式当天，还举行了“河洛大鼓响西亳”——偃师非遗广场秀活动。河洛大鼓、石砚雕刻(会圣宫石砚雕刻)、古轮拳法等9个非遗项目传承人展示非遗技艺，并结合地方文献相关记载，为现场观众讲述技艺背后的故事。

同期开幕的还有“亳邑文献·千年传薪”偃师地方文献展。展出内容为地方志、舆图、家谱等。展出地点位于偃师区图书馆1楼大厅，展出时间为自即日起至11月12日。

当天，从“溯源华夏”到“息偃戎师”——偃师历史与文化漫谈主题讲座在偃师区图书馆举办。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）