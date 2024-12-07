全国有色金属行业班组长竞赛国内赛在洛阳闭幕

昨日，2025年“中国铜业杯”全国有色金属行业班组长综合管理技能竞赛国内赛在中铝洛阳铜加工有限公司闭幕。我市企业在大赛中表现优异，中铝洛阳铜加工有限公司等多家企业斩获个人及团体奖项。

昨日，2025年“中国铜业杯”全国有色金属行业班组长综合管理技能竞赛国内赛在中铝洛阳铜加工有限公司闭幕。我市企业在大赛中表现优异，中铝洛阳铜加工有限公司等多家企业斩获个人及团体奖项。

全国有色金属行业班组长综合管理技能竞赛是我国有色金属行业班组长最高级别的竞赛。此次竞赛由中国有色金属工业协会、中国机械冶金建材工会全国委员会联合主办，中铝洛阳铜加工有限公司、云南铜业高级技工学校、洛阳科技职业学院承办。竞赛设置海外赛和国内赛，旨在搭建有色金属行业班组长竞技交流的专业平台，进一步提升中资企业基层管理水平。

其中，国内赛采取理论知识考试和实际操作考核等相结合的比赛方式，会聚国内有色金属行业企业56支队伍360名选手同台竞技、现场切磋，并评选出个人及团体奖项等若干。

在我市参与企业中，中铝洛阳铜加工有限公司、金堆城钼业汝阳有限责任公司等在个人一、二、三等奖等奖项中均有斩获，金堆城钼业汝阳有限责任公司还荣获团体三等奖，显示出洛阳有色金属行业工人较高的知识技能水平。此外，作为竞赛承办方之一，中铝洛阳铜加工有限公司以高效组织和服务保障水平，荣获竞赛优秀组织奖。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫）