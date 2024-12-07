洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
宜阳县汪营村驻村第一书记王军宁扎根乡村 真心为民办实事
王军宁(左一)在修路现场

　　连日阴雨天过后，天气终于放晴。昨日，宜阳县柳泉镇汪营村，在轰鸣的机械声中，新铺的黑色沥青路面像一条光亮的绸带，昔日坑洼不平的道路彻底换新。

　　人群中，省人大常委会办公厅驻村第一书记王军宁的身影格外忙碌。他忙不迭地协调现场施工事项，说话声急、步子飞快。

　　“前段时间阴雨连绵，迟迟开不了工。现在得抓紧时间干，早点儿让群众用上舒心路，给群众办好这件实事。”王军宁语气格外坚定。

　　今年2月，王军宁来到汪营村担任驻村第一书记。一到任，他就把自己的手机号码公布在村公示栏里，并向村民承诺：“有事打电话，我一定尽力解决。”

　　7月的一天，王军宁接到一名村民来电：“王书记，你快来看看，他这就是欺负人！”

　　挂断电话，王军宁立即带着村干部赶到现场。烈日当空，两名村民站在田埂上互相指责，气氛紧张。

　　“天这么热，大家到树荫下慢慢说。”王军宁一边劝，一边递上矿泉水，缓和双方情绪。

　　“他犁地非要多占我一垄！”一名村民怒气未消。王军宁听后，马上安排村干部拿来尺子，重新丈量土地。测量结果清楚显示一方多占了地。事实面前，占地的村民低头认错，被占地的村民消了气。

　　手机铃声背后，既有这样邻里纠纷的小事，也有关系村民生产生活的“急难愁盼”。

　　“王书记，院子里全是泥，我们老两口连门都出不去，这可咋办？”一天，村民张大娘打来电话。

　　原来，连续秋雨把泥土冲进了张大娘的院子里。子女不在身边，两位七十多岁的老人不知所措，只好求助王军宁。

　　“别急，这事交给我。”王军宁一边安抚老人，一边跟着她去家里察看。

　　正如老人所说，院内淤泥没过脚背。“等泥稍微一干，我就联系铲车进院铲土，你看行不？”王军宁对老人缓声说道，老人连声说“中”。

　　驻村半年多，王军宁的电话总是响个不停。每个来电，他都视作一份沉甸甸的托付。“村民的诉求其实很简单，都是生活中的小事。把这些小事办好，让群众满意，驻村干部的价值就体现了。”他感慨。

　　自驻村以来，王军宁积极对接省人大常委会机关，争取资金40万元整修村党群服务中心，全面提升服务功能；改建文体广场，为村民增添健身娱乐好去处；对接相关公司加工本村自产农产品，并进行销售。他还组织开展了义诊、戏曲表演、书画展览、道德模范评选等活动，实事一件接着一件办。

　　下一步，王军宁计划继续推进村内道路改造，启动两个自然村的供水管网改造，完善排水设施配套，推动养殖基地建设，并筹建敬老大食堂，解决老年人吃饭难题，进一步提升村民的幸福感和归属感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王治涛 文/图）
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
