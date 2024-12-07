洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
全省基层防火能力提升现场推进会在洛召开
全省基层防火能力提升现场推进会在洛召开
2025.10.25 09:07
　　23日至昨日，全省基层防火能力提升现场推进会在我市嵩县召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于森林防灭火工作的重要指示精神，部署2025至2026年度紧要期森林防火工作。

　　会议指出，今年11月1日至明年4月30日是森林防火紧要期，今冬明春森林防火形势依然严峻复杂。要牢记总书记嘱托，着力加强生态环境保护，加快推动森林防火工作高质量发展和高效能治理，坚决筑牢生态安全屏障。要树牢底线思维、极限思维，坚持预防在先、积极消灭、生命至上、安全第一，充分发挥林长制作用，做到严防、早知、快处。要做好森林火灾预防重点工作，常态精准开展防火巡护，分类施策管控野外火源，科学高效处置早期火情。

　　作为林业资源大市，洛阳林地面积1281万亩，森林覆盖率达45.8%。近年，全市上下认真落实“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”工作方针，森林火灾综合防控能力明显提升。

　　会议期间，与会代表观摩了嵩县城关镇、国有陶村林场、打金场管护站等点位森林防火经验做法。洛阳市、平顶山市、南阳市等地作了交流发言。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 马达峰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        
