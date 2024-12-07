洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
国际产业投资合作对接活动·河南站专题对接活动在洛举办
2025.10.25
　　主权财富基金投资合作

　　23日，作为国际产业投资合作对接活动·河南站专题对接活动之一，主权财富基金投资合作专题对接活动在我市举办。

　　本次活动会聚来自中国投资有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、国开国际投资有限公司、招商局创新投资管理有限公司、河南国有资本运营集团有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、郑州航空港科技资本集团有限公司、长江产业集团创投公司等10余家知名金融机构的负责人，共商全球经济新格局下的投资机遇与合作路径。

　　对接活动以“主权财富基金投资合作”为主题。参与机构代表分别就其商业模式、核心优势与发展规划进行介绍，并围绕合作项目开展务实交流。作为洛阳企业代表，洛阳工业控股集团现场分享企业基本情况、产业布局与基金集群建设概况，期望通过本次高端平台，有效链接全球优质资本与产业资源，拓展合作网络。

　　在全球经济面临深刻转型与多重挑战的背景下，主权财富基金作为规模庞大、投资周期长的“耐心资本”成为国际金融市场重要风向标。此次对接活动助力推动全球顶级长期资本与洛阳优势产业实现精准对接，为区域经济高质量发展注入强劲金融动能。

　　国家发展改革委相关负责人，市委常委、常务副市长潘开名等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻)

        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
