以开放型经济闯出发展新天地

以“全球产业链·区域新支点”为主题，聚焦制造业高质量发展、服务业扩大开放、主权财富基金等领域，汇聚100多家中外知名企业、商协会和金融机构代表，深化中外合作、加强产业对接……一场在洛举办的国际产业投资合作对接活动，再一次让河南和洛阳与世界“握手”，为我们带来了做大做强开放型经济的新机遇，打开了推动经济高质量发展的新空间。

开放引领发展，合作共赢未来。刚刚闭幕的党的二十届四中全会，鲜明提出“拓展国际循环，以开放促改革促发展，与世界各国共享机遇、共同发展”，要求“积极扩大自主开放，推动贸易创新发展，拓展双向投资合作空间”。当前，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，全球产业链、供应链遭受冲击，但世界绝不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，经济全球化是不可阻挡的历史潮流，“中国推进改革开放坚定不移，开放的大门只会越开越大”。今天的河南，致力打造国内国际市场双循环支点，塑造更高水平开放型经济新优势。今天的洛阳，被省委赋予“在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前”的新使命，稳外贸、稳外资、扩大高水平对外开放更是应有担当。

越开放越能激活发展动能，越发展越有扩大开放底气。就在最近，两条本地新闻颇为引人关注：一条是伊滨庞村钢制家具以“智造”撬动全球市场，不仅占据全国七成以上市场份额，更远销全球120多个国家与地区，年产值约200亿元；另一条是洛阳北方易初摩托车有限公司生产的大阳牌微型低速纯电动乘用车火了，在广交会上狂揽海外订单，即将批量出口土耳其。从洛轴集团勇闯国际高端市场蓝海，到中信重工产品和服务覆盖70多个国家和地区，再到钢制家具、电动三轮车等多种“洛阳造”走俏海外，一家家企业的“出海”实践，直观见证一座城市的开放步伐。

自贸区洛阳片区累计形成231项改革成果，在全国率先试行银行外汇展业改革；综保区创新试行“一票多车”“保税非保税集拼”监管，通关时长压缩31%；东方红国际陆港加快推进多式联运“一单制”，2024年完成线上运营1.25万标箱；外贸外资联动发展，过去四年外贸进出口年均增长6.8%……一份“十四五”开放答卷，更昭示洛阳以高水平开放促进高质量发展的决心。

发展开放型经济不是选择题，而是必答题；不是权宜之计，而是长远之策。站在新的历史节点上，我们要坚持高水平“引进来”，深化制度型开放，全力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，充分发挥自贸区、综保区、各级开发区等平台载体作用，着力招引更多开放型经济经营主体；要持续高质量“走出去”，多元化开拓国际市场，大力支持发展外贸新业态新模式，紧紧围绕重点产业、重点产品、重点市场，推动优势产品“扬帆出海”，不断培育新的出口增长点，壮大外贸新动能。如此，洛阳定能更加主动融入和服务构建新发展格局，实现新的开放跃升。（洛平）