集体“充电”，“智”变未来——洛阳市工商联（总商会）举办新媒体业务知识培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳市工商联 2025.10.24 23:20
　　10月23日，由洛阳市工商联(总商会)主办，洛阳市民营企业发展服务中心、洛阳网、洛阳正大国际中心承办的新媒体业务知识培训在洛龙区正大国际中心顺利举行。

　　本次活动聚焦人工智能在商业场景中的落地实践，为企业家搭建了深度学习与资源对接的平台。洛阳市工商联、洛阳市民营企业发展服务中心、洛阳网、洛阳正大国际中心相关负责人及部分企业家代表等共70余人出席。

　　活动特邀洛阳网视频创意专家张雪利与上海实战派人工智能创始人、字节跳动AI智能体专家宫建担任主讲嘉宾。两位专家分别围绕AIGC视频创作、AI商业实战应用两大维度，结合前沿案例与实操方法，为参会企业家系统解析AI赋能企业创新的可行路径。

　　现场，张雪利从AI辅助撰写视频脚本，到讲解文生视频、图生视频常用AI软件的使用方法，再到拆解AI视频剪辑案例的步骤等，全方位帮助学员掌握AIGC驱动的视频创作全链路技能，实现从创意构思到视觉呈现的高效落地。

　　宫建及其助理聚焦AI在商业场景中的应用，系统梳理了当前主流AI工具的操作方法，现场演示了3分钟生成一周微信朋友圈文案的技巧、AI快速制作企业宣传海报的实用方法、数字人客服系统的搭建流程等，并围绕智能办公、营销策略优化等核心议题，由浅入深展开教学，现场互动积极，反响热烈。

　　在场企业家普遍认为，本次培训内容务实、启发深刻，不仅掌握了多项AI实用技能，更在专家引导下拓宽了智能化转型的思路。大家纷纷表示，将把所学应用于企业实际运营，积极拥抱AI技术，增强市场竞争力和创新活力。

　　此外，洛阳正大国际中心营销总监孙燕婷围绕正大核心业务布局、运营模式亮点及未来战略规划进行了系统阐述。她表示，正大国际中心将持续优化企业服务体系，致力于构建集办公、社交与创新于一体的高品质商务生态，全面提升企业入驻体验。

　　未来，洛阳市工商联(总商会)将继续发挥平台优势，强化政策引导与资源整合，举办更多高质量赋能活动，为洛阳民营经济发展注入源源不断的新活力。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
