同比增长16.8%！洛阳前三季度进出口总值219.9亿元

24日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前三季度洛阳进出口总值219.9亿元，同比增长16.8%，其中出口172.1亿元，同比增长14.7%；进口47.8亿元，同比增长25.2%。 在贸易方式上，一般贸易占比逾八成，加工贸易增长迅猛。前三季度洛阳以一般贸易方式进出口183.9亿元，同比增长14.3%，占同期全市进出口总值83.6%。同期洛阳以加工贸易方式进出口16.1亿元，同比增长579.5%。 在贸易主体上，整体规模不断壮大，民营企业稳定攀升。前三季度洛阳有进出口实绩的外贸企业数量达1387家，同比增加15%，净增加181家。其中，民营企业进出口188.6亿元，同比增长21.4%；外商投资企业进出口8.6亿元，同比增长23.1%。 在贸易对象上，多元格局持续巩固，多国市场增速明显。前三季度洛阳对共建"一带一路"国家进出口150.9亿元，同比增长17.5%。全市对巴西、欧盟、美国、韩国同期分别进出口20.6亿元、20.2亿元、15.5亿元、10亿元，分别同比增长38.7%、4.6%、16.5%、32.3%。 在贸易商品上，多项产品表现亮眼，整体结构不断优化。在出口方面，前三季度洛阳出口机电产品82.8亿元，同比增长23.7%，其中出口摩托车11.1亿元，同比增长41.6%；出口汽车(包括底盘)10.1亿元，同比增长14.4倍；出口电工器材9.9亿元，同比增长43.7%。同期全市出口劳动密集型产品30.8亿元，同比增长29.8%，其中出口家具及其零件25.5亿元，同比增长32.6%；出口塑料制品1.9亿元，同比增长26.4%。此外，前三季度洛阳出口未锻轧铝及铝材22.9亿元，同比增长30.7%。 在进口方面，前三季度洛阳进口电解铜22.2亿元，同比增长135.8%；进口铌铁16.9亿元，同比增长45.5%；进口人发、非绝缘的钢铁绞股线、制造半导体器件或IC的化学气相沉积装置9924万元、4864万元、4318万元，分别同比增长33.7%、39.2%、94%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图）