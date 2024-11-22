洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“十四五”时期，洛阳民政事业发展成果丰硕
来源: 洛阳网 2025.10.24 23:37
　　24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列第九场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期民政事业高质量发展有关情况。“十四五”时期，洛阳市民政系统积极践行“民政为民、民政爱民”理念，在基本民生保障、养老服务体系建设、惠民殡葬改革等方面取得显著成效，有力推动民政事业高质量发展。

　　低保和特困人员救助供养标准五连涨

　　社会救助是社会保障体系中兜底性、基础性制度安排。洛阳市持续健全以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类社会救助体系，切实兜牢基本民生底线。

　　“十四五”期间，洛阳市先后5次提高最低生活保障标准和特困人员救助供养标准。目前，城市低保标准为每人每月823元，农村低保标准为每人每月516元；城市特困供养标准为每人每月1070元，农村特困供养标准为每人每月671元。今年以来，我市共保障城乡低保对象16.64万人，发放救助资金4.46亿元，保障城乡特困供养人员2.72万人，发放救助资金1.96亿元。

　　加强和改进临时救助工作，提高临时救助时效性。打破户籍地限制，全面实现在急难发生地直接实施临时救助，将临时遇困群众及时纳入救助范围。今年以来，我市共实施临时救助4547人次，发放临时救助资金577.98万元，救助水平平均每人次1271元。

　　养老服务体系建设步伐不断加快

　　截至2024年年底，洛阳市60岁以上老年人147.1万人，老龄化率达到20.8%，已进入中度老龄化社会。

　　为积极应对人口老龄化，近年来，洛阳市大力发展养老服务事业和产业，积极构建覆盖城乡、普惠可及、可持续发展的养老服务体系。“十四五”期间，洛阳市先后被确定为“全国居家和社区基本养老服务提升行动项目试点”“全国基本养老服务综合平台试点”“全国城市社区嵌入式公共服务设施建设试点城市”，以及“积极应对人口老龄化重点联系城市”等一批国家级试点城市。

　　目前，洛阳市已建成街道、社区、小区级养老服务设施888个，家庭养老床位9321张，乡镇区域养老服务中心84个，村级集中互助、小型集中、居家助老服务站点1101个。

　　不断扩大普惠养老服务供给。调整基本养老服务清单，为老年人提供4大类24项基本养老服务。争取12个城企联动普惠养老项目，1400张养老床位按约提供普惠服务。建成581个老年助餐服务设施，提供服务181万余人次。

　　加快推进社会化运营。“河洛乐养居”品牌被认定为“河南省区域养老服务品牌标识”，吸引近200家市场主体运营公建养老设施。评定星级以上机构51家，A级以上社区服务机构501个。

　　稳步推动产业升级。建成38家医养结合机构，养老机构与医疗卫生机构签约率达到100%，为老年人提供医养照护服务。建成5个老年用品场馆，3家企业产品入选国家适老产品推广目录。创建省级以上森林康养基地试点31个，开发慢游线路和文创产品，发展文化旅居养老。为415家服务机构安装智慧安防系统。培训养老护理员超3万人次，农村站点配备公益性岗位503人。

　　竭力办好群众“身后事”

　　殡葬服务关系着民生，关乎群众切身利益。近年来，洛阳市聚焦群众基本殡葬需求，坚持公益属性，持续深化殡葬改革，让殡葬服务这项“身后事”“民生事”更惠民。

　　加快推进殡葬服务设施建设。完成市县乡三级公益性公墓全覆盖，洛阳殡仪馆扩建改造、市级公益性公墓、宜阳县骨灰堂、栾川县骨灰堂等多项殡葬重点设施建成投用，殡葬基础设施和服务能力显著提升。

　　强化殡葬服务公益属性。全市殡葬服务机构内取消收费项目31项次，降低收费项目21项次，优化手续环节11个，提供便民服务数量81个，其中市殡仪馆由国有企业承担延伸服务后，在服务内容质量不降的基础上优化服务、降低费用，设置2个惠民送别厅，免费提供给群众使用，取得了良好的社会反响。

　　持续提升殡葬服务管理质效。洛阳市民政局会同相关部门对殡葬业价格秩序、殡仪馆公益属性、群众身边“微腐败”等问题进行专项整治，民营殡仪馆收归国有任务清零。规范全市殡葬基础服务“一口价”工作，制定城市区殡葬基础服务收费清单，切实减轻群众丧葬负担。2025年2月完成市级公益性公墓政府定价，将双墓穴使用费核定为4800元，其他花坛葬、草坪葬免费提供给群众，壁葬墓穴费用核定为1500元，在全省已投用运营的城市公益性公墓中定价最低。

　　引导推广绿色文明殡葬。每年清明节、中元节、寒衣节等传统祭祀节点，发布文明祭祀倡议书，开展殡葬改革主体宣传活动；充分发挥全市3000余个村居红白理事会基层自治组织作用，将文明丧葬、移风易俗纳入村规民约；连续3年举办全市生态公益树葬活动，累计生态安葬逝者130余名；出台生态安葬奖补政策，为参加生态安葬的逝者家属发放补贴，切实推动节地生态葬从“可选项”转向“优选项”，以惠民政策引领殡葬改革新风。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩 文/图）
