昼夜温差较大！洛阳最新天气预报来了

根据最新气象资料分析，受高空低槽东移影响，24至25日我市有一次弱降水天气过程，后期以晴好天气为主，气温有所回升。具体预报：
今天夜里：阴天有小雨。
25日(周六)：小雨或零星小雨转阴天，气温10℃～15℃。
26日(周日)：多云间晴天，偏北风3级～4级，气温8℃～19℃。
27日(周一)：晴天间多云，气温7℃～18℃。
28日(周二)：晴天间多云，气温7℃～20℃。
29日(周三)：多云间晴天，气温8℃～19℃。
30日(周四)：多云，气温9℃～19℃。
31日(周五)：多云到阴天，气温10℃～20℃。⑥
