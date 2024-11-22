昼夜温差较大！洛阳最新天气预报来了

根据最新气象资料分析，受高空低槽东移影响，24至25日我市有一次弱降水天气过程，后期以晴好天气为主，气温有所回升。

具体预报： 今天夜里：阴天有小雨。 25日(周六)：小雨或零星小雨转阴天，气温10℃～15℃。 26日(周日)：多云间晴天，偏北风3级～4级，气温8℃～19℃。 27日(周一)：晴天间多云，气温7℃～18℃。 28日(周二)：晴天间多云，气温7℃～20℃。 29日(周三)：多云间晴天，气温8℃～19℃。 30日(周四)：多云，气温9℃～19℃。 31日(周五)：多云到阴天，气温10℃～20℃。⑥